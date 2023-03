Rune desquicia a Berrettini y avanza a semifinales del Abierto ATP de Acapulco

El tenista danés Holger Rune avanzó a las semifinales del Abierto Mexicano-2023, que se juega en el balneario de Acapulco, el jueves tras un retiro sorpresivo del italiano Matteo Berrettini en la última llave de cuartos de final.

Rune, cuarto cabeza de serie, le ganó el primer set a Berrettini con un categórico 6-0 y le llevaba ventaja de 1-0 en el segundo parcial.

El reloj apenas marcaba 29 minutos con 50 segundos de juego cuando Berrettini, molesto por no poder contrarrestar el dominio al que había sido sometido, se acercó a Rune para despedirse y de inmediato abandonar la cancha envuelto en abucheos de los aficionados y con la frustración reflejada en el rostro.

Momentos antes de salirse del partido, el italiano había azotado la raqueta contra la pista por el malestar de verse superado.

"Es extraño todo esto", dijo Rune contrariado por la actitud de Berrettini. "Yo estaba jugando muy bien, llevaba un partido perfecto, pero le deseo lo mejor".

Otro aspecto peculiar se dio durante el primer set de este partido que fue interrumpido por una inusual lluvia cuando Rune ganaba 4-0. La suspensión duró alrededor de 20 minutos.

En las semifinales de este viernes, Holger Rune enfrentará al australiano Alex de Miñaur quien en su eliminatoria de cuartos de final se impuso al japonés Taro Daniel con doble 6-2 en una hora con 37 minutos.

"Estoy muy contento, no ha sido un tenis bonito hoy por el viento, son condiciones difíciles, no pensé en jugar mi mejor tenis, pero intenté ganar como fuera y he podido ganar", dijo De Miñaur tras eliminar a Daniel.

Rune y De Miñaur jugarán su tercer partido entre ellos, con los dos anteriores ganados por el danés.

La otra semifinal será protagonizada por los estadounidenses Tommy Paul y Taylor Fritz.

Tommy Paul, séptimo preclasificado, venció al también estadounidense MacKenzie McDonald con doble 6-2 en 59 minutos de juego.

Taylor Fritz, tercero en la siembra, se impuso a su compatriota Frances Tiafoe, sexto preclasificado, en dos mangas con pizarra de 6-3 y 6-4 en una hora con 35 minutos.

La semifinal de este viernes será el cuarto enfrentamiento entre los dos estadounidenses, con saldo de una victoria para Paul y dos para Fritz.

El Abierto de Acapulco es un torneo de categoría ATP 500 que reparte una bolsa de 1,8 millones de dólares en premios y se juega en pistas de superficie dura de la Arena GNP.

--Resultados del jueves en cuartos de final

Tommy Paul (USA/N.7) derrotó a MacKenzie McDonald (USA) 6-2, 6-2

Alex de Miñaur (AUS) a Taro Daniel (JPN) 6-2, 6-2

Taylor Fritz (USA/N.3) a Frances Tiafoe (USA/N.6) 6-3, 6-4

Holger Rune (DEN/N.4) a Matteo Berrettini (ITA) 6-0, 1-0 retiro

str/dbh