Rusa Victoria Lomasko gana premio al coraje artístico en Festival de cómic de Angulema

La dibujante rusa en exilio Victoria Lomasko ganó el sábado el premio del coraje artístico otorgado cada año al margen del Festival de Angulema en Francia, considerado el evento de historietas más importante del mundo.

Esta autora de cómics de 44 años es conocida por su visión crítica de la sociedad y el poder en Rusia y en otras antiguas repúblicas soviéticas, plasmada en reportajes publicados en medios extranjeros.

En Francia, publicará en febrero "La Dernière Artiste soviétique" (La última artista soviética), sobre los vestigios totalitarios que persisten de la Unión Soviética, tres décadas después de su caída.

Lomasko se fue de Rusia en marzo de 2022, poco después del inicio de la invasión de Ucrania. Actualmente vive en Alemania, precisó el jurado del premio en un comunicado.

Este galardón fue creado en 2016 por los promotores del "Off of Off" de Angulema, para premiar a los autores que desafían la censura.

Con él se ha recompensado a autores de Túnez, Turquía, Irán, Guinea Ecuatorial, Argelia y Marruecos.

