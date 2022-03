Russell espera que Mercedes mejore "más que las demás" escuderías de F1

"Como si tomásemos la salida de un maratón con diez minutos de retraso": para luchar por la victoria en F1, el nuevo piloto de Mercedes George Russell confía en que su escudería "va a mejorar más que las otras" después de un inicio de temporada discreto.

P: Usted pilotó un Mercedes por primera vez para reemplazar a Lewis Hamilton, positivo en covid-19, a finales de 2020, y la segunda vez como piloto titular la semana pasada. ¿Fue muy diferente?

R: "Fue más cómodo la segunda. Conozco mejor al equipo, el asiento me va a la perfección. Mientras que cuando reemplacé a Lewis a última hora fue caótico. El asiento no era de mi talla, había muchas cosas que aprender en muy poco tiempo. Fue un poco locura. El otro elemento es que en 2020 el coche era excepcionalmente rápido y luchaba por la victoria. Yo habría podido ganar de no haber sido víctima de un pinchazo. Es más difícil ahora. Y lo importante no es saber si estamos cómodos, es el resultado".

P: Hablando de resultados, ¿cuáles son sus objetivos para esta temporada?

R: "Por supuesto ganar, pero no estoy yo solo, hay otros 19 con ese objetivo. No estaría decepcionado este fin de semana si eso no ocurre. A finales de 2020 yo podía estar decepcionado porque ganar era posible, pero hoy en día no es el caso. Creo que esta temporada va a ser un largo periodo de aprendizaje y de desarrollo para todas las escuderías. Y espero que mejoremos más que los otros. Si lo logramos pelearemos por la victoria a largo plazo".

P: Después del primer Gran Premio de la temporada la semana pasada parecía usted más pesimista...

R: "Es una nueva semana de carrera e incluso cuando estaba en Williams me decía que yo podía ganar antes de cada fin de semana. Ese debe ser el estado mental al llegar a cada circuito. Este año, aunque nos harán falta quizá algunas carreras para resolver nuestros problemas, nos quedará el suficiente tiempo para disputar el campeonato. Pero como no tenemos derecho a realizar ensayos privados eso nos llevará un poco de tiempo".

P: ¿Le preocupan los avances de Ferrari y Red Bull?

R: "Es un poco como si tomásemos la salida de un maratón con diez minutos de retraso. Hay que correr más rápido que los demás y quizá aun así terminaremos detrás de ellos".

P: ¿Cómo es su colaboración con Lewis Hamilton? Sus antiguos compañeros dicen que es muy complicado a nivel mental rivalizar con él.

R: "Trabajamos realmente bien juntos. Los dos comprendimos que la pelea es con los otros, no entre nosotros. (...) Hay que centrarse en uno mismo porque la F1 es un deporte individual, sea el compañero el mejor del mundo o no. Cada piloto es diferente, cada coche es diferente, hay que encontrar lo que nos conviene más. (...) Creo que este año soy más fuerte mentalmente, gracias a la experiencia que acumulé durante dos temporadas. También soy un piloto más completo con un enfoque diferente. No me preocupo mucho de lo que hace Lewis, trato simplemente de dar lo máximo de mí mismo, todo ello fijándome en lo que él hace".

P: ¿Qué hace cuando no está sobre los circuitos?

R: "No tengo muchas aficiones, siendo sincero. Me gusta permanecer tranquilo con mi familia, mis amigos y mi novia, para recargar mis baterías. Aprendo cada vez más lo que es importante en mi vida, filtro las tonterías, es algo que se ha convertido en más crucial desde que me uní a Mercedes. Es el tipo de cambio que puede provocar transformaciones en una vida y en torno a uno mismo. Tengo la impresión de ser siempre la misma persona, aunque algunos a mi alrededor podría cambiar de actitud porque yo he cambiado de estatus".

Entrevista realizada por Raphaëlle PELTIER en el marco del GP de Arabia Saudita.

