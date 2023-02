Sancionan a un soldado israelí por agredir a un militante palestino

Un soldado israelí fue condenado a diez días de prisión por agredir a un militante palestino en Hebrón, en el sur de la Cisjordania ocupada, dijo el ejército el martes.

El altercado tuvo lugar el lunes, cuando Isa Amro, un activista crítico con la ocupación, la colonización israelí y la Autoridad Palestina, llevó a Hebrón a visitar a Lawrence Wright, que escribe en la revista estadounidense New Yorker.

Un video compartido en las redes sociales muestra como un soldado agarra a Amro violentamente de la garganta, lo tira al suelo y le da un golpe.

"Estaba explicando a un periodista la situación en Hebrón" y "al soldado no le gustó que caminara con este periodista e intentó destruir los videos" de la visita, explicó a AFP.

Cuando "le dije (...) que se nos permitía filmar, me cogió por el cuello, por la garganta (...) me empujó al suelo y me golpeó", dijo Amro.

Unos mil colonos judíos viven bajo alta protección militar israelí en el centro de Hebrón, una ciudad poblada por 200.000 palestinos y escenario de frecuentes enfrentamientos.

En un comunicado publicado el lunes por la noche, el ejército explicó "que un soldado que custodiaba un puesto militar en Hebrón había pedido a un palestino que se acercaba al puesto que se alejara".

"En respuesta, el palestino comenzó a filmar e insultar al soldado. A continuación se produjo un enfrentamiento verbal, que se transformó en un enfrentamiento físico, durante el cual el soldado golpeó al palestino", añade el texto.

"Como muestra el video, el soldado no se comportó como se esperaba y no siguió el código de conducta", dijo Richard Hecht, portavoz del ejército.

El soldado fue condenado a diez días de detención en una prisión militar y suspendido del servicio activo.

