Santiago Solari es el personaje de moda en el fútbol mexicano por su trabajo con el América

El América alcanzó la barrera de los 20 puntos en las primeras ocho jornadas del torneo Apertura-2021 mexicano y con ello su director técnico, el argentino Santiago Solari, se mantiene como tendencia en las conversaciones a favor por su efectividad y en contra por su estilo sobrio.

Solari asumió la dirección técnica del América a inicios de año y tras la victoria de 2-0 sobre el Mazatlán el fin de semana alimentó un registro estadístico sobresaliente: 30 partidos dirigidos (25 de la liga local más cinco de la Concacaf) con un balance de 20 triunfos, cinco empates y cinco derrotas (una de éstas en el despacho por una alineación indebida).

"Más del 80 por ciento de los puntos no lo tienen los campeones de las grandes ligas europeas, no es un número sustentable; estamos muy contentos de haberlo conseguido en nueve meses, pero es imposible sostenerlo porque no son números de verdad", apuntó Solari, de 44 años.

No obstante, el entrenador argentino comentó la verdadera valía que para él tienen esas estadísticas: "Es una linda referencia para que los jugadores vean que el trabajo da resultado, porque la efectividad y la eficiencia ahí están".

En el pasado torneo Guard1anes Clausura-2021, Solari dejó al América en el segundo lugar de la clasificación y luego sufrió la eliminación en cuartos de final. En este semestre, Solari tiene a las 'Águilas' como líderes del torneo local y en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf con un pie en la final (lleva ventaja de 2-0 sobre el Philadelphia Union).

En lo que va del año -el torneo anterior y lo que va del actual-, el América de Solari ha acumulado 58 puntos -solo en torneo de liga- y es el mejor en esa estadística, por encima del campeón Cruz Azul, que lleva 51 puntos bajo el mando del peruano Juan Reynoso.

Al momento, Santiago Solari no ha recibido un refuerzo de jerarquía internacional, pero no ha armado ninguna polémica en contra de la dirigencia americanista: "No vino ninguno de esos fichajes que la afición espera, pero estoy muy contento con una plantilla que trabaja fenomenal", dijo en una entrevista para el programa español El Larguero.

Pero así como Solari ha ganado crédito por sus estadísticas favorables, un amplio sector de la afición le exige ser, además de eficiente, espectacular. Con un estilo diplomático al declarar, el entrenador argentino se defiende sin atacar.

"La esencia de nuestro deporte, lo que lo hace tan especial, es que todo el mundo pondere que su opinión es importante, válida, trascendente. Eso me parece maravilloso, si eso lo perdiera el futbol, perdería su esencia", comentó.

