Santos evita desvelar si Ronaldo jugará ante Corea del Sur

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, evitó aclarar este jueves si Cristiano Ronaldo disputará el choque ante Corea del Sur en el último partido de la primera fase del Mundial de Catar, en el que los lusos intentarán asegurarse el primer puesto del grupo H.

"Ronaldo va a entrenar y si está en forma, jugará. En este momento, no sé cuáles son las posibilidades de que juegue, dependerá del entrenamiento, y es lo mismo para los demás jugadores", señaló el seleccionador de Portugal, Fernando Santos.

"Algunos jugadores están en gran forma, pero también se empieza a ver un poco de fatiga, eso significa riesgo de lesiones. También tenemos que gestionar las tarjetas amarillas que recibimos, pero confío en todos los jugadores", prosiguió el técnico.

Por su parte, el seleccionador de Corea del Sur, el portugués Paulo Bento, aseguró que sus jugadores se esforzarán al máximo para lograr un gran desafío: vencer a la Seleçao.

"¿Ronaldo? Pregunta a los portugueses. Tenemos que seguir jugando, según nuestros planes y capacidades. Sabemos quién es nuestro adversario: un equipo de alto nivel, con calidad colectiva e individual. Ya están clasificados y van a tratar de asegurarse el primer puesto", declaró Bento.

"Ronaldo es un jugador de clase mundial. Tendremos que ser capaz de defender en equipo, como un bloque compacto para neutralizarlo", afirmó el defensa de Corea del Sur, Kim Young-gwon.

El defensa portugués Pepe, que se convirtió esta semana en el tercer jugador de más edad que ha disputado una Copa del Mundo, quiere "aprovechar" al máximo la competición con su selección.

"Cuando me lesioné (en la rodilla antes del Mundial), no podía dormir, para ser honesto, quería recuperarme lo antes rápido posible para poder estar en el Mundial. Los días me parecieron muy largos, pero eso es pasado. Tengo que mirar hacia delante con el objetivo de dar lo mejor. Estoy aquí porque estoy en forma. No sé si esta es mi última Copa del Mundo. Estoy aquí para disfrutar de este torneo", dijo Pepe, de 39 años.

alu/bm/rsc/psr