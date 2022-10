Saprissa contradice a Kendall Waston por tema del trofeo

Luego de que el jueves, el defensor del Deportivo Saprissa, Kendall Waston, tocó el trofeo que se le dará al campeón del Apertura, Patricio Altamirano, encargado de prensa del club, afirmó que no es verdad que el zaguero tocara el galardón.

“¿Alguien vio fotos o videos de Kendall tocando la copa? No, porque no pasó. Yo estuve ayer (jueves) en la actividad, siempre cerca de Waston y, sinceramente, no sé porqué están inventando esto, Kendall no cree en este tipo de cosas, pero tampoco lo va a hacer en público”, publicó Altamirano en su cuenta de Twitter.

Pero fue el propio defensor morado quien reconoció que había tocado el trofeo y hasta respondió cuando le preguntaron qué ocurriría si le reclamaban en caso de que perdieran ante la Liga: “En realidad me pela, por que yo no puedo vivir por lo que piense la gente”.