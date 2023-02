Scaloni sigue hasta 2026 como entrenador de la Selección Argentina

Lionel Scaloni, campeón en Catar 2022, seguirá como entrenador de la Selección Argentina hasta 2026, anunció este lunes la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

La extensión del contrato que venció tras el Mundial de Catar se resolvió durante una reunión en París entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador argentino.

"Continuidad asegurada. El presidente Tapia y el entrenador Scaloni se reunieron hoy para asegurar la extensión del vínculo hasta 2026", escribió la AFA en un comunicado.

Tapia y Scaloni se encontraron en París donde este lunes se entregan los premios 'The Best' de la FIFA, para los que están nominados tres argentinos: el astro Lionel Messi, el arquero Emiliano Martínez y el propio entrenador, además de la hinchada albiceleste.

De su lado, la Selección Argentina se sumó al anuncio en twitter: "Confirmado: Hay Lionel Scaloni para rato. ¡Seguimos!".

De la mano del entrenador Scaloni, Argentina se consagró campeona en el Mundial de Catar, donde alzó la copa por tercera vez en su historia al derrotar a Francia en la final en la serie de penales (4-2), tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario.

Nacido hace 44 años en Pujato, un pequeño pueblo a 40 km de la ciudad de Rosario, Scaloni se hizo cargo de la Albiceleste en 2018, en reemplazo de Jorge Sampaoli, de quien había sido ayudante de campo, tras el fracaso de Argentina en el Mundial de Rusia, donde quedó eliminada en octavos de final.

Aquel nombramiento de un entrenador con escasa experiencia previa, fue impulsado por 'Chiqui' Tapia'. "El 99% pensó que estábamos equivocados o inclusive locos", recordó el presidente de la AFA en una conferencia de prensa en diciembre pasado cuando aún estaba fresca la algarabía de todo el país por la última conquista mundial.

"Cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva. Seguimos afianzando el proyecto de selecciones nacionales, junto a Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo", tuiteó este lunes el presidente de la AFA.

Una de las primeras reacciones fue la de 'Dibu' Martínez: "Sin Scaloni no hay Scaloneta. Estamos felices que sigue", lanzó al canal TyC Sports el arquero del Aston Villa de Inglaterra, al ingresar a la gala de la FIFA, donde compite por el premio 'The Best' con el belga Thibaut Courtois, vencedor de la Liga de Campeones con el Real Madrid, y con el marroquí Yassine Bounou, que alcanzó con su selección una histórica cuarto puesto en Catar-2022.

Scaloni logró generar empatía con Messi y un muy buen clima de convivencia en la Selección, la Albiceleste ganó la Copa América de 2021, la Finalíssima-2022 frente a Italia y el Mundial de Catar-2022, poniendo fin a una larga sequía de títulos.

Es el tercer técnico en llevar a Argentina a lo más alto, después de César Luis Menotti (Argentina-1978) y Carlos Bilardo (México-1986). El equipo diseñado por Scaloni logró enamorar a los argentinos, que salieron masivamente a las calles de Buenos Aires y de todo el país a celebrar y a recibir al equipo capitaneado por Messi en diciembre pasado.

La Selección Argentina ahora tiene por delante dos amistosos a finales de marzo ante Panamá y Curazao, respectivamente, indicó el comunicado de la AFA.

ls-sa/gfe