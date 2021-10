Schwartzman es barrido en Indian Wells; española Badosa pisa semifinales

El tenista argentino Diego Schwartzman fue avasallado el jueves por el británico Cameron Norrie en los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells, mientras la española Paula Badosa se metió entre las cuatro mejores batiendo a la ex número uno mundial Angelique Kerber.

Con este triunfo se completaron las semifinales de la rama femenina de Indian Wells, de categoría WTA-1000, en las que Badosa enfrentará a la tunecina Ons Jabeur y la bielorrusa Victoria Azarenka a la letona Jelena Ostapenko.

En la rama masculina, Cameron Norrie y el búlgaro Grigor Dimitrov sacaron sus boletos para las semifinales mientras el viernes se completarán los cuartos con los choques entre el griego Stefanos Tsitsipas, segundo cabeza de serie, y el georgiano Nikoloz Basilashvili (29º) y entre el alemán Alexander Zverev (3º) y el estadounidense Taylor Fritz (31º).

En el primer partido del jueves, Cameron Norrie, 21º sembrado del torneo, batió a Schwartzman (11º) por 6-0 y 6-2 en una hora y 13 minutos de juego en la pista central de la desértica Indian Wells (California).

Víctima de sus propios errores, Schwartzman vivió todo un calvario ante un inspirado rival que nunca había disputado unos cuartos en un Masters 1000 o Grand Slam.

"Probablemente es el mayor partido de mi carrera", reconoció Norrie. "Sabía que iba a ser duro ante Diego y jugar de esta manera ha sido lo que más me ha impresionado".

Un día después de festejar su triunfo 200 en la ATP, eliminando al pujante Casper Ruud, a Schwartzman le tocó una pesadilla en sus primeros cuartos de Indian Wells, especialmente con su servicio y los errores no forzados (26 por 10 de Norrie).

El 'Peque' no podrá seguir peleando por llegar a su segunda final de un Masters 1000, tras la de Roma-2020.

La clasificación a semifinales alarga el mejor año de Norrie, en el que ha disputado cinco finales y ganado su primer trofeo de ATP en julio en Los Cabos (México).

Un día después de eliminar al favorito Daniil Medvedev, el búlgaro Grigor Dimitrov salió airoso de otra remontada frente al polaco Hubert Hurkacz y su temible servicio.

Dimitrov, número 28 del ranking mundial, superó a Hurkacz (12º) por 3-6, 6-4 y 7-6 (7-2).

El búlgaro, que jugará sus primeras semifinales de Masters 1000 desde 2019, sobrevivió a los 14 'aces' de Hurkacz sin firmar uno solo.

Hurkacz "sirve de forma increíble", reconoció Dimitrov. "Ha mejorado tanto que en algún punto apenas podía intuir donde iba a ir la pelota".

Ganador del pasado Masters 1000 de Miami, Hurkacz controló el partido hasta que en el segundo set el búlgaro encontró la forma de frenar al cañón polaco.

En la manga definitiva, Dimitrov se sobrepuso a sus problemas físicos para imponerse en el 'tie break'.

En la rama femenina, la española Paula Badosa derrotó a la alemana Angelique Kerber y se plantó en las segundas semifinales de su carrera de un torneo WTA 1000.

Badosa, número 27 del ranking mundial, superó a Kerber (15) por 6-4 y 7-5 en una hora y 26 minutos de juego.

Con esta victoria frente a la subcampeona de Indian Wells en 2019, Badosa se convirtió en la primera española que pisa las semifinales del torneo desde Conchita Martínez en 2003.

"Es fantástico, me emociona muchísimo", se felicitó Badosa. "Me puse nerviosa al final pero creo que he gestionado bien el partido".

A sus 23 años, Badosa sigue progresando en una temporada en la que levantó su primer trofeo de WTA, en Belgrado en mayo, y fue semifinalista en el WTA 1000 de Madrid.

La tenista, nacida en Nueva York y criada en Cataluña, también llegó a los cuartos de final de Wimbledon y de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

"Estoy notando un gran cambio, estoy más confiada, creo más en mí misma (...) He demostrado que las semifinales de Madrid no fueron una casualidad", declaró Badosa, que sigue arrastrando molestias en el hombro derecho.

Sobre Ons Jabeur, su rival en las semifinales del viernes, la española dijo que es quizás "la tenista más talentosa del circuito".

La tunecina, que batió 7-5 y 6-3 a la estonia Anett Kontaveit, se aseguró con su pase a semifinales ser la primera tenista árabe en entrar en el top-10 de la WTA.

"Es increíble. He trabajado mucho. A finales del año pasado dije que quería estar entre las 10 primeras. La gente dudaba de mí", declaró Jabeur, de 27 años.

-- Resultados del jueves en el torneo de Indian Wells:

- Hombres

Cuartos de final

Grigor Dimitrov (BUL/N.23) derrotó a Hubert Hurkacz (POL/N.8) 3-6, 6-4, 7-6 (7/2)

Cameron Norrie (GBR/N.21) a Diego Schwartzman (ARG/N.11) 6-0, 6-2

- Mujeres

Cuartos de final

Ons Jabeur (TUN/N.12) derrotó a Anett Kontaveit (EST/N.18) 7-5, 6-3

Paula Badosa (ESP/N.21) a Angelique Kerber (GER/N.10) 6-4, 7-5

