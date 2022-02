Schwartzman y Alcaraz disputarán una inesperada final del Abierto de Rio

El argentino Diego Schwartzman y el español Carlos Alcaraz se clasificaron a la final del domingo del Abierto ATP 500 de Rio de Janeiro, el principal torneo de tenis de Sudamérica.

Schwartzman, de 29 años, buscará convertirse en el primer tenista en ganar dos veces el torneo carioca, disputado por primera vez en 2014.

Campeón en 2018 al vencer al ibérico Fernando Verdasco, la raqueta número 14 del ránking ATP se metió a la final tras sobreponerse al cansancio de jugar dos partidas largas en un lapso de once horas.

Las lluvias trastocaron el programa del certamen desde el jueves, por lo que a partir del mediodía de este sábado se llevaron a cabo los cuartos de final, que debían haberse definido el viernes, y más tarde las semis.

El "Peque" pasó problemas para vencer al español Pablo Andújar (74) en el primer choque (7-6, 4-6, 6-4), que logró sentenciar a su favor después de tres horas y 33 minutos sobre la pista del Jockey Club Brasileiro.

Y en semifinales, contra su compatriota Francisco Cerúndolo (100), se le vio cansado y errático, aunque pudo imponer su casta y favoritismo para llevarse la victoria (7-6 (7/4), 6-3) en dos horas y dos minutos de enfrentamiento.

"Creo que por momentos fue un buen partido para lo que había sido el día y los partidos largos que habíamos jugado los dos", afirmó Schwartzman, vitoreado por los aficionados brasileños.

El argentino disputará su segunda final en una semana, luego de perder el ATP 250 de Buenos Aires la semana pasada con el noruego Casper Ruud (8), baja de última hora en la 'cidade maravilhosa' por una lesión abdominal.

Sin el europeo en el camino, su rival será un hombre de presente y futuro prometedor, pero al que pocos imaginaban en el último juego.

Alcaraz, de 18 años, sorprendió temprano al vencer (6-2, 2-6, 6-2) al italiano Matteo Berrettini, sexta raqueta del mundo y gran favorito en Rio, en dos horas y dos minutos, en una contienda que estuvo interrumpida un par de horas a causa de la lluvia.

Tres horas más tarde de clasificarse, regresó a la cancha principal con la fuerza de su derecha intacta para eliminar al italiano Fabio Fognini (38), de 34 años y finalista en el Abierto de Rio de 2015.

Apodado el "Nuevo Nadal", un mote al que le huye, ganó la partida 6-2 y 7-5 en una hora y 45 minutos, ya en la madrugada del domingo, para clasificarse a su primera final ATP 500.

"No ha sido nada fácil jugar dos partidos en el mismo día, dos partidos muy duros contra grandes jugadores. Me he sorprendido a mí mismo por aguantar tanta exigencia en un mismo día. Estoy súper emocionado", apuntó.

El duelo inédito por el título está programado para el domingo a las 17H30 locales (20H30 GMT).

Resultados de la 6a jornada del torneo de tenis de Rio de Janeiro.

- Simple masculino (cuartos de final):

Carlos Alcaraz (ESP/N.7) derrotó a Matteo Berrettini (ITA/N.1) 6-2, 2-6, 6-2

Fabio Fognini (ITA) a Federico Coria (ARG) 6-4, 6-2

Diego Schwartzman (ARG/N.3) a Pablo Andújar (ESP) 7-6 (7/3), 4-6, 6-4

Francisco Cerúndolo (ARG) a Miomir Kecmanovic (SRB) 5-7, 6-2, 6-4

- Simple masculino (semifinales):

Diego Schwartzman (ARG/N.3) derrotó a Francisco Cerúndolo (ARG) 7-6 (7/4), 6-3

Carlos Alcaraz (ESP/N.7) a Fabio Fognini (ITA) 6-2, 7-5

raa/dga