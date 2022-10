"Se acabó el sueño", dijo Higuaín tras su último partido en la MLS

El delantero argentino Gonzalo Higuaín abandonó el campo por última vez el lunes, poniendo fin a una ilustre carrera que lo vio ganar títulos en España e Italia y llegar a la final del Mundial de Brasil-2014 con la Albiceleste.

El último partido de Higuaín fue una derrota 3-0 de su equipo, Inter Miami, ante New York City FC en los playoffs de la MLS, acabando con cualquier esperanza que tenía de retirarse con otro trofeo.

"El sueño terminó, ahora comienza otra vida", dijo Higuaín en una conferencia de prensa posterior al partido, jugado en el Citi Field, en Queens.

'Pipita', de 34 años, ya había anunciado que se retiraría al final de esta temporada, pero la campaña terminó antes de lo esperado con la derrota en el Citi Field, sede del equipo de béisbol New York Mets.

"Sentí que lo que amaba se había acabado", dijo al explicar sus emociones en estos momentos. "Ha sido la mitad de mi vida, una carrera de 17 años y me vinieron a la mente imágenes de toda mi carrera. Aunque me voy muy contento porque lo he dado todo hasta hoy y eso es lo más importante".

"Ahora comienza una nueva etapa de mi vida, estoy dejando lo que más amaba pero habiendo dado todo mi conciencia está limpia y voy a disfrutar lo que viene, mi pareja, mi hija, mi familia, mis amigos y Estoy ansioso por eso", añadió.

Higuaín dijo que su mayor orgullo fue haber sido una "buena persona con buenos valores" a lo largo de su carrera y dijo que la calidad era más importante que cualquier éxito en el campo.

Habiendo dejado su huella con River Plate en su tierra natal, Higuaín ganó tres títulos de liga española con el Real Madrid, anotando 107 goles en 190 partidos antes de mudarse al Nápoles con el que convirtió 71 goles en 104 apariciones.

Más tarde se unió a la Juventus y ganó dos ligas y dos copas italianas en sus dos primeras temporadas.

Higuaín anotó 31 goles en 75 apariciones para Argentina con la que disputó la final del Mundial de Brasil-2014, en la que cayó con Alemania por 1-0 en alargue, y de la Copa América de Chile-2015, donde perdió contra el local en definición por penales.

sev/meh/ma