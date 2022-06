Se reanuda búsqueda de periodista británico y experto desaparecidos en Amazonía

Las autoridades brasileñas reanudaron el martes la búsqueda del periodista británico y el experto en asuntos indígenas desaparecidos desde el domingo en la selva amazónica tras recibir amenazas.

Dom Phillips, de 57 años y colaborador del diario británico The Guardian, desapareció mientras realizaba una investigación para un libro junto al experto Bruno Pereira, en el Valle Javari, en el estado de Amazonas (norte).

Se trata de una tierra indígena de difícil acceso, cercana a la frontera con Perú y Colombia, y especialmente golpeada por la presencia de mineros y madereros ilegales que tratan de invadir las tierras para su explotación.

Tras unas primeras búsquedas infructuosas, la Policía Federal (PF) y la Marina reanudaron el martes las operaciones.

Esta última envió un helicóptero, dos embarcaciones y una moto de agua para rastrear la zona, según la prensa local.

El gobierno, que mostró "gran preocupación", aseguró en un comunicado que la PF está actuando "para localizarlos cuanto antes".

Aseguró que de tratarse de un hecho criminal, "tomará todas las medidas para llevar a sus responsables ante la justicia".

Phillips y Pereira habían viajado en barca al lago Jaburu y debían volver a la ciudad de Atalaia do Norte la mañana del domingo.

Ambos buscaban entrevistar a pobladores indígenas, para lo que llegaron al lago Jaburu el viernes de noche.

Comenzaron su viaje de regreso la madrugada del domingo, deteniéndose en la comunidad de Sao Rafael, donde Pereira había programado una reunión con un líder local.

Como este no llegó, los dos hombres continuaron hasta Atalaia do Norte. La última vez que se les vio fue en Sao Gabriel, cerca de Sao Rafael.

"Estoy entrando en el bosque mañana. Dentro de unos 15 días o menos incluso, estoy por Atalaia do Norte", dijo el experto indigenista en un audio sin fecha publicado el martes por el diario O Globo.

Phillips y Pereira viajaban en una barca nueva con 70 litros de gasolina y usaban equipos de comunicación satelital.

La policía tomó declaración el lunes a dos personas que habrían sido las últimas en verlos, confirmó una fuente de la Policía Federal a la AFP.

Pereira, un experto de la agencia gubernamental de asuntos indígenas de Brasil (Funai), ha recibido regularmente amenazas de madereros y mineros ilegales.

En un video divulgado en redes sociales, la hermana del periodista, Sian Phillips, pidió "a las autoridades brasileñas que hagan todo lo posible (...) El tiempo es crucial".

"Sabíamos que era un lugar peligroso, pero Dom creía que era posible salvar la naturaleza y los pueblos indígenas", dijo la hermana, que vive en el Reino Unido, visiblemente angustiada.

Phillips, quien también ha publicado en The New York Times y The Washington Post, está casado y vive en Brasil desde hace unos 15 años.

Había viajado con Pereira en 2018 al Valle de Javari para escribir una historia para The Guardian.

En esta tierra indígena viven 6.300 individuos de 26 grupos diferentes, 19 de ellos aislados, según la ONG Instituto Socioambiental.

La violencia escaló en los últimos años.

La base local de la Funai, instalada para proteger y asistir a los indígenas, sufrió varios ataques desde fines de 2018, incluyendo el asesinato a tiros en 2019 de uno de sus empleados.

