Sequía de goles de México preocupa al entrenador Gerardo Martino

El argentino Gerardo 'Tata' Martino, seleccionador de fútbol de México, admitió la noche del martes la necesidad de mejorar la definición de cara a gol y dio algunas pistas sobre la línea ofensiva que convocará al Mundial de Catar.

México, que disputará amistosos ante Perú y Colombia el 24 y 27 de septiembre en California (Estados Unidos), se quedó sin anotar en sus tres últimos duelos ante equipos suramericanos, con derrotas ante Uruguay (3-0) y Paraguay (1-0) y un empate ante Ecuador (0-0).

"Los tres partidos no fueron lo mismo. Con Uruguay era lógico que no cayera el gol porque el equipo no tuvo gestación de juego (...) Con Ecuador y Paraguay sí me preocupa porque hicimos todo para llegar a situaciones de gol", dijo Martino en una jornada de atención a medios en Carson (Los Ángeles, California).

"Si tuviera que elegir una preocupación me quedo más con la escasez (de goles) que con la falta de creación. A este nivel se paga un alto precio por no convertir", admitió.

El técnico sigue perfilando la línea ofensiva con la que competirá en el Mundial, donde México está encuadrado en el Grupo C con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Martino sí confirmó que solo llamará a tres de los cuatro arietes con los que cuenta en esta concentración: Raúl Jiménez (Wolverhampton), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Santiago Giménez (Feyenoord) y Henry Martin (América).

El técnico señaló que su elección puede depender de los problemas físicos que afrontan actualmente Jiménez y Funes Mori.

Jiménez, su principal candidato para la titularidad, no tiene continuidad desde la fractura de cráneo que sufrió en 2020 y en las últimas semanas sufrió una lesión de rodilla y otra muscular que le impedirán jugar el sábado ante Perú en Pasadena y el 27 de septiembre ante Colombia en Santa Clara.

"Quisiera pensar que estamos muy a tiempo de que se recupere" antes del Mundial, señaló Martino. "Nunca pensé que íbamos a llegar a esta situación, pensé que no era tan grave. Hay que prestarle mucha atención".

Respecto a las dos principales figuras ofensivas mexicanas de la última década, Martino recordó que Carlos Vela se autoexcluyó de la selección hace más de tres años y recalcó que prefiere llamar a otros jugadores por delante de Javier 'Chicharito' Hernández.

"Sobre Javier, como dije, me he definido por otros delantero centros", zanjó.

Entre los líderes del 'Tri', el arquero Guillermo Ochoa y el mediocampista Andrés Guardado hicieron un llamado a rebajar la presión sobre una selección que encadena siete Mundiales superando la fase de grupos pero cayendo siempre en los octavos de final.

"Somos una selección que nos han tocado grupos y sorteos siempre difíciles y hemos sido siempre capaces de superar los grupos", recordó Ochoa, arquero del América.

"Ahora México tiene que ser la sorpresa. No somos favoritos ni del grupo ni para ganar el Mundial. Tenemos que ser honestos", afirmó. "Hemos llegado hasta donde hemos llegado históricamente y para dar el siguiente paso tenemos que jugar el partido perfecto en el momento indicado".

Ochoa, que probablemente será convocado a su cuarto Mundial, dijo que el equipo debe abstraerse de las críticas recibidas durante las eliminatorias de clasificación de Concacaf, que concluyeron en segundo lugar tras Canadá.

"Tenemos que creer en nosotros", recalcó. "Si los medios quieren hablar bien o mal, no lo podemos controlar".

Andrés Guardado, otro de los capitanes del 'Tri', coincidió en que existe "demasiada negatividad alrededor de esta selección".

"Que no se confíe en nosotros es algo que no nos gusta. Lo percibimos pero la única forma de cambiarlo es lograr buenos resultados en la cancha", afirmó el veterano mediocampista del Betis, que pidió no obsesionarse con superar la barrera de los octavos de final.

"No nos gusta hablar del quinto partido porque creemos que el techo tiene que ser más alto", afirmó. "Creemos que una vez que se rompa ese maleficio, tenemos potencial para llegar mucho más arriba".

