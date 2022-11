Serbia tuvo problemas físicos ante Brasil, dice Stojkovic

El seleccionador de Serbia, Dragan Stojkovic, aseguró que su equipo sufrió este jueves problemas físicos en el segundo tiempo del partido contra Brasil, aunque aseguró que sus rivales fueron justos vencedores en el estreno de ambos en el Mundial de Catar.

"Creo que estuvimos parejos en los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo nos caímos físicamente. Brasil supo tomar ventaja, tienen excelentes jugadores y nos castigaron", dijo en rueda de prensa posterior a la derrota (2-0) en el estadio de Lusail en Doha.

"No pudimos reconocer a nuestro equipo, nos quedamos físicamente. Todos saben que llegamos con muchos problemas físicos a Catar. Tristemente es como es y hay que enfrentarlo así. Es frustrante no tener la totalidad de tus jugadores al 100%", agregó.

El disciplinado sistema defensivo serbio resistió los ataques brasileños hasta el minuto 62, cuando Richarlison marcó el primero de sus dos tantos de la noche. El otro (73) fue en una preciosa chilena.

"En el segundo tiempo les dimos mucho espacio, mi equipo se cayó, es una sorpresa para mí. Jugadores clave estaban lesionados, fue demasiado para nosotros. No somos Brasil, con más de 200 millones de habitantes, somos un país muy pequeño", afirmó.

La letal dupla ofensiva serbia, formada por Aleksandar Mitrovic y Dusan Vlahovic, y el mediocampista Filip Kostic llegaron arrastrando problemas físicos a Catar.

Mitrovic fue titular ante Brasil y Vlahovic lo sustituyó en la parte complementaria. Kostic no jugó. Los tres son hombres clave de Serbia.

"No tenemos magos que sean capaces de resolver problemas relacionados con lesiones", apuntó. "Sabemos cuál es nuestro objetivo y no nos rendiremos, perder con Brasil no es ninguna vergüenza, fueron justos vencedores".

Serbia saldrá al ruedo el lunes ante Camerún, que perdió más temprano 1-0 con Suiza en la apertura del Grupo G. El perdedor, de haberlo, se despedirá del Mundial.

"Tenemos que descansar lo máximo posible (...) y prepararnos lo mejor posible para estar mejor que esta noche", cerró el DT.

