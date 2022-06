Serena eliminada en su retorno a Wimbledon, Nadal avanza esperando mejorar sobre hierba

La leyenda estadounidense Serena Williams fue eliminada el martes en un desgarrador primer partido tras un año de ausencia en Wimbledon, donde avanzó a segunda ronda Rafa Nadal que ya no deberá enfrentarse al italiano Matteo Berrettini, afectado por el covid-19.

En una pista central enardecida a última hora de la noche, Williams perdió por 7-5, 1-6 y 7-6 (10/7) contra la francesa Harmony Tan, de 24 años, 115ª jugadora del mundo y surgida de la fase calificatoria previa.

"Fue una batalla muy larga", reconoció después la estadounidense en rueda de prensa, esquivando las insistentes preguntas de los periodistas sobre su futuro.

Afirmó no saber qué quiere hacer, se negó a decir si piensa retirase y se mostró alentada por jugar el Abierto de Estados Unidos a finales de agosto.

"Siento que jugué bastante aceptablemente en algunos puntos, no en todos", aseguró sobre el partido del martes y reconoció resentirse al llevar tanto tiempo sin competir.

En julio de 2021, Williams se vio obligada a retirarse en la primera ronda de Wimbledon por una lesión en el muslo. Era entonces octava raqueta mundial. Un año más tarde ha descendido al número 1.204 de la clasificación y recibió una invitación de los organizadores para el torneo.

A sus 40 años sigue intentando apuntarse un 24º Gran Slam para igualar el récord absoluto, entre hombres y mujeres, de la australiana Margaret Court.

Y Wimbledon, donde ganó siete veces, parecía su mejor ocasión, aunque en 2018 y 2019 ya había fracasado en sendas finales.

"Es una de las mayores atletas en la historia de todo el deporte", había dicho de ella Nadal antes del partido, considerando que "solo estar aquí demuestra que tiene mucho amor por su trabajo".

También él busca seguir haciendo historia a sus 36 años.

Campeón de 22 títulos de Grand Slam, el español, que ha ganado dos veces en Wimbledon (2008 y 2010), se encuentra a medio camino en su ambición de sumar cuatro grandes torneos en un año.

El segundo cabeza de serie, que no jugaba en Wimbledon desde 2019, debutó contra el argentino Francisco Cerúndolo, de 23 años y número 41 del mundo, al que venció por 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4 en tres horas y 33 minutos de rocoso enfrentamiento.

"Fran empezó jugando muy bien y ha sido un gran rival", reconoció Nadal ante un público puesto en pie para ovacionar a ambos jugadores.

"Hoy ha sido una prueba muy importante para mí", agregó, dado que el frío y el viento hicieron que las bolas fueran muy pesadas sobre el césped.

Además, "no es una superficie en la que juguemos muy a menudo" y "en los tres últimos años yo no había pisado la hierba", explicó el número 4 del mundo.

Pero "cada día que sobrevivo me permite mejorar mi juego", afirmó después en rueda de prensa.

Nadal vio su camino despejado cuando Berrettini, número 11 del mundo, finalista en 2021 y uno de grandes favoritos, anunció que se retiraba tras dar positivo al coronavirus.

"No tengo palabras para describir la extrema decepción que siento. El sueño ha terminado por este año, pero volveré más fuerte", afirmó.

Nadal dijo "sentirlo mucho por él, porque hasta ahora estaba jugando fantástico". "Sé lo triste que debe sentirse hoy".

Ambos había estado practicando el pasado jueves, pero el español aseguró no sentir ningún síntoma y no quiso entrar en la polémica sobre si corresponde a los jugadores decidir hacerse un test y jugar o no con el covid-19, motivo por el que también se retiró el croata Marin Cilic.

Otro de los peligros eventuales en el camino de Nadal, el canadiense Felix Auger-Aliassime contra quien ganó un complicado encuentro en cinco sets en Roland Garros, fue eliminado por el estadounidense Maxime Cressy.

La retirada de Berrettini también benefició al chileno Cristian Garín, que debía enfrentarse a él en primera ronda pero en su lugar lo hizo contra el sueco Elias Ymer, repescado de la ronda calificatoria, al que venció en poco más de dos horas.

Pasaron asimismo a la segunda ronda la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo, y la Paula Badosa, cabeza de serie número 4, que avanzó con paso firme tras haber sufrido varias dolorosas derrotas en los últimos tiempos.

La española de 24 años celebró haber "empezado con buen pie" y haber entrado por primera vez este año en el Top 10. Si todo va bien podría enfrentarse a Swiatek, la gran favorita, en semifinales.

Avanzaron también los españoles Roberto Bautista y Sara Sorribes, el colombiano Daniel Elahi Galán y los argentinos Diego Schwartzman y Sebastián Báez.

