Serena Williams y la brasileña Haddad Maia superan primera ronda de Toronto

La brasileña Beatriz Haddad Maia y la estadounidense Serena Williams libraron este lunes la primera ronda del Masters WTA de Toronto, mientras que la rumana Simona Halep, 15ª favorita, arrollaba a la croata Donna Vekic.

Maia, número 24 del mundo, doblegó a italiana Martina Trevisan por 6-2, 2-6, 6-2 en dos horas y siete minutos

La brasileña fue muy superior con su primer servicio al efectivizar para un 74% por solo 59% de su rival y enfrentará en la segunda ronda a la local Leylah Fernández, decimotercera sembrada, que derrotó a la australiana Storm Sanders por 6-4, 6-7 (2/7), 6-3

Por otro lado, Serena Williams sometió a la española Nuria Parrizas Díaz con marcadores de 6-3, 6-4 en dos horas.

Serena, 23 veces campeona de torneos de Grand Slam, jugó apenas su segundo partido de esta temporada y el primero en una cancha dura desde el Abierto de Australia 2021 hace 18 meses.

"Creo que hay luz al final del túnel. Me estoy acercando a la luz", dijo Serena tras su debut. "No puedo esperar hasta llegar a esa luz. Amo jugar, es increíble, pero no puedo hacerlo para siempre".

La menor de las Williams chocará en segunda ronda contra la ganadora del juego entre la suiza Belinda Bencic, duodécima sembrada, y la checa Tereza Martincova.

La rumana Halep, 15ª sembrada, barrió por su parte a la croata Vekic en sets corridos de 6-0, 6-2.

Halep es la tenista con mayor cantidad de victorias en torneos categoría Masters con 180, por delante de la bielorrusa Victoria Azarenka y la retirada danesa Caroline Wozniacki, que tienen 177 cada uno.

La rumana logró su victoria número 33 en 2022 para avanzar en uno de los cinco torneos del circuito que ganó dos veces (2016, 2018).

Halep irá ahora contra la china Shuai Zhang o la española Cristina Bucsa.

- Resultados del lunes en el torneo WTA de Toronto:

Primera ronda

Serena Williams (USA) venció a Nuria Párrizas Díaz (ESP) 6-3, 6-4

Beatriz Haddad Maia (BRA) a Martina Trevisan (ITA) 6-2, 2-6, 6-2

Leylah Fernandez (CAN/N.13) a Storm Sanders (AUS) 6-4, 6-7 (2/7), 6-3

Sloane Stephens (USA) a Sofia Kenin (USA) 6-2, 6-7 (5/7), 7-5

Karolína Plísková (CZE/N.14) a Barbora Krejcíková (CZE) 6-3, 6-4

Alize Cornet (FRA) a Caroline Garcia (FRA) 3-6, 6-3, 6-3

Asia Muhammed (USA) a Madison Keys (USA) 7-6 (7/5), 6-4

Jelena Ostapenko (LAT/N.16) a Anhelina Kalinina (UKR) 6-4, 6-2

Alison Riske (USA) a Petra Kvitova (CZE) 6-2, 4-6, 6-3

Yulia Putintseva (KAZ) a Katherine Sebov (CAN) 3-6, 6-2, 7-5

Elena Rybakina (KAZ) a Marie Bouzková (CZE) 7-5, 6-7 (3/7), 6-1

Simona Halep (ROM/N.15) a Donna Vekic (CRO) 6-0, 6-2

str-meh/ol/ma