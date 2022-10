Sergio Pérez gana en Singapur, Verstappen deberá esperar para el título

El piloto mexicano Sergio Pérez se impuso este domingo en el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, en el que su compañero de Red Bull, el holandés Max Verstappen, acabó séptimo, por lo que no pudo proclamarse por ahora campeón del mundo de la especialidad.

En el circuito urbano de Marina Bay y en una carrera nocturna, 'Checo' Pérez superó a los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del español Carlos Sainz Jr para sumar su segunda victoria de la temporada.

A sus 32 años, es la cuarta victoria en la categoría para Pérez, después del GP de Baréin en 2020 (en otra carrera nocturna), en Azerbaiyán en 2021 y en Montecarlo esta temporada, estas dos carreras en circuitos urbanos, como el caso de Singapur.

"Creo que fue mi mejor carrera de todas, he controlado toda la carrera, aunque fue bastante complicada", se felicitó tras la prueba el mexicano.

Ni siquiera la sanción de cinco segundos con la que fue sancionado tres horas después del final de la carrera por rodar demasiado cerca del coche de seguridad privó a Pérez de la victoria, ya que había dejado a Leclerc a más de siete.

Al pie del podio quedaron los McLaren de Lando Norris y Daniel Ricciardo (4º y 5º), permitiendo a la escudería británica superar a Alpine en el campeonato del mundo de constructores.

La carrera comenzó con una hora y cinco minutos de retraso por la lluvia, que dificultó aún más la carrera, en la que seis pilotos no finalizaron.

Saliendo desde la segunda línea de la parrilla, justo por detrás del 'poleman' Leclerc, Pérez adelantó rápidamente al monegasco y prácticamente no tuvo rival en toda la carrera, gestionando su ritmo y los neumáticos, en una nueva demostración del poderío de Red Bull.

"Realmente lo intenté todo, pero estoy muerto, creo que es el Gran Premio más difícil de mi carrera", declaró Leclerc.

Verstappen, que necesitaba ganar y esperar un mal resultado de Leclerc y Pérez, hipotecó buena parte de sus opciones el sábado, cuando no pudo acabar la sesión de clasificación y partió desde la 8ª posición.

Tuvo muchas dificultades para adelantar en un circuito donde es muy complicado. Tras sufrir una salida de pista, que le obligó a pasar por 'boxes' para cambiar de ruedas, pudo acabar en la 7ª plaza y tendrá la próxima semana en Japón su segunda oportunidad de revalidar corona.

"Es mejor que un octavo puesto, pero no era para lo que vine aquí, no con un coche como este", declaró un decepcionado Verstappen, que vio el final de su racha de cinco victorias consecutivas, quedando en 2022 con once victorias en 17 carreras.

'Mad Max' conserva aún un confortable colchón de puntos sobre sus rivales para el título: 104 puntos a Leclerc y 106 a Pérez.

Si el próximo fin de semana se marcha de Suzuka con 112 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, revalidará su título de campeón del mundo.

El siete veces campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) chocó contra el muro aunque pudo acabar la carrera en el 9º puesto, demasiado poco tras partir desde la tercera posición de la parrilla.

Singapur volvía a albergar un Gran Premio después de dos años de ausencia por la pandemia del covid-19. Unos 302.000 espectadores pasaron por el circuito durante el fin de semana, superando el récord de 268.000 en 2019.

Más allá del resultado deportivo de la carrera, otro de los protagonistas del domingo en Singapur fue el español Fernando Alonso, que a sus 41 años disputó su carrera número 351, convirtiéndose en el piloto de la historia de la disciplina con más Grandes Premios disputados, superando al finlandés Kimi Raikkonen.

El doble campeón del mundo asturiano no pudo celebrar la efeméride con un buen puesto, ya que tras partir desde la quinta plaza de la parrilla de salida, su Alpine sufrió un problema de motor y tuvo que abandonar en la vuelta 21ª, lo mismo que su compañero Esteban Ocon.

"Definitivamente no tenemos suerte en otro gran fin de semana en el punto de vista de rendimiento sin recompensa en puntos (más de 60 ya)", escribió Alonso en sus redes sociales.

El española, que ha firmado la próxima temporada con Aston Martin, añadió: "Lo bueno es que el próximo fin de semana volveremos a intentarlo y ojalá ayudemos al equipo con buenos puntos en una de mis pistas favoritas".

