Shakira incendia las redes sociales con nueva canción dirigida a Piqué

La colombiana Shakira incendia este jueves las redes sociales tras lanzar una canción dirigida abiertamente a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, que ha sido escuchada 34 millones de veces en 17 horas en medio de una cascada de reacciones.

Bajo el título "BZRP Music Session #53", la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap no para de sonar en medios de comunicación y redes sociales, con versos consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el deportista y su nueva novia, la joven española Clara Chía (23 años).

"Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques", "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", canta la artista a ritmo de música electrónica.

Con juegos de palabras con los que cuela los nombres Piqué y Clara, Shakira deja evidente quiénes son los destinatarios de sus letras.

"Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añade: "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena".

Una espectacular campaña de expectativa allanó el camino del nuevo éxito. El lunes una avioneta en las playas de Mar de Plata, Argentina, flameó un cartel con uno de los versos de la canción hasta ese entonces desconocida: "Una loba como yo, no está pa' tipos como tú 11.01.23".

El streamer español Ibai Llanos, amigo de Piqué y muy activo en redes sociales, se hizo viral con un vídeo en el que reacciona en vivo y en directo a la canción: "Descanse en paz Gerard Piqué", comentó visiblemente impresionado.

Otros famosos han respondido en favor y en contra, mientras la artista es tendencia internacional.

Este es el tercer éxito musical asociado a la ruptura de la mediática pareja luego de "Te felicito" y "Monotonía".

Shakira (45 años) y Piqué (35) anunciaron su separación en junio de 2022 tras más de una década juntos.

La cantante planea vivir con sus hijos Milán (9) y Sasha (7) en Miami, pero aún tiene un asunto pendiente en España por el juicio que debe seguir por presunto fraude fiscal en una fecha por definir.

La artista de Barranquilla (norte) defiende su inocencia y niega todas las acusaciones.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", remata la cantante.

