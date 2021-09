"Shang-Chi", el nuevo superhéroe de Marvel, arrasa en la taquilla de EEUU y Canadá

El primer superhéroe asiático de la franquicia Marvel hizo un estruendoso debut en las pantallas de Estados Unidos y Canadá, según cifras provisionales de la firma especializada Exhibitor Relations publicadas este domingo.

"Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos", el último lanzamiento de Marvel Studios, propiedad del gigante del entretenimiento Disney, recaudó 71,4 millones de dólares entre el viernes y el domingo, un récord para un fin de semana del "Día del Trabajo", que se festeja el lunes en Estados Unidos.

La película, ambientada en una China imaginaria que mezcla criaturas gigantes, misticismo y kung fu, es la primera de los estudios de Marvel en contar con un director asiático (Destin Daniel Cretton) y un elenco también dominado por estrellas de ese continente, encabezadas por el chino-canadiense Simu Liu.

Este último interpreta a Shang-Chi, quien huyó de un padre dominante cuando aún era un adolescente y se encuentra vagando por Estados Unidos.

Allí lleva una vida tranquila y entabla amistad con Katy, interpretada por Awkwafina ("Crazy Rich Asians"), hasta que su padre envía una misión para llevarlo por la fuerza de regreso a casa.

El actor favorito de Wong Kar-wai, Tony Leung ("In the Mood for Love") interpreta al padre, Wenwu, un villano no del todo malo y complejo que extrae sus superpoderes de los diez anillos mágicos que rodean sus brazos.

La película, que recibió críticas entusiastas por las peleas que ambienta, con coreografías virtuosas, se convirtió en el estreno más taquillero del año, justo detrás de otra exitosa producción de Marvel, "Black Widow" (80 millones de dólares en ingresos en su lanzamiento).

"Candyman", de Universal, un remake de la famosa película de terror de 1992, que lideró la taquilla hace una semana con ingresos mucho menores (22 millones de dólares), ahora ocupa el segundo lugar, antes de la comedia de acción "Free Guy".

Después se ubicó "Paw Patrol: La película", y luego "Jungle Cruise", un filme de aventuras de Disney, inspirada en una atracción de los parques Disney.

Los siguientes filmes en el ránking fueron:

"No respires 2" (2,2 millones en tres días)

"Respect: La historia de Aretha Franklin" (1,2 millones)

"El escuadrón suicida" (905.000 dólares)

"Black Widow" (748.000 dólares)

"The Night House" (552.000 dólares)

bbk-aue/dg/lda