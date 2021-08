Shaqiri no jugará los próximos partidos de la selección suiza

El internacional suizo Xherdan Shaqiri, fichaje estrella del Lyon este verano (boreal), renunció a disputar los próximos tres partidos de la selección helvética, anunció este martes la Federación Suiza de Fútbol.

"Recientemente me he entrenado individualmente y no tengo el ritmo de competición necesario. De acuerdo con (el seleccionador) Murat Yakin y mi equipo, hemos decidido mi regreso a Lyon", explicó Shaqiri en el comunicado.

De 29 años, Shaqiri (96 partidos con la 'Nati') fichó por el equipo francés el pasado 22 de agosto.

Además de Shaqiri, otros tres futbolistas, Mario Gavranovic, Loris Benito y Breel Embolo, dejaron la concentración por motivos médicos.

Suiza se medirá a Grecia el miércoles en un partido amistoso y luego a Italia, el 5 de septiembre en Suiza, y a Irlanda del Norte, el 8 de septiembre en Belfast, en partidos de la fase de clasificación del próximo Mundial.

La 'Nati' es segunda de la llave C con 6 puntos en dos partidos, a tres de la líder Italia (9 pts).

