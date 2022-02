Shiffrin vive una pesadilla en Pekín-2022 tras segunda eliminación seguida

La estadounidense Mikaela Shiffrin, que ya había sido eliminada el lunes en la primera manga del gigante de los Juegos Olímpicos de Pekín-2022, volvió a quedar fuera también este miércoles en la manga inicial del eslalon, prueba en la que ganó el oro en Sochi-2014 y donde era una de las grandes favoritas.

La campeona de 26 años, que ha ganado 47 veces un eslalon en la Copa del Mundo, dos de ellos esta temporada, récord absoluto en una sola disciplina, cometió un error en la primera parte del recorrido, en una prueba en la que acabó llevándose el oro la eslovaca Petra Vlhova.

"Me siento bastante mal, sí. No me sentiré mal para siempre, pero ahora me siento bastante baja de moral", dijo la estadounidense tras su segundo episodio de mala suerte.

Sentada en la nieve, postrada, con la cabeza entre los brazos, el mundo se derrumbó para Shiffrin, la esquiadora de todos los récords, que no se ha mostrado en Pekín tan infalible como siempre.

Desequilibrada tras apenas cuatro puertas, tuvo que abandonar tras solo un puñado de segundos de la primera manga.

"Empujé desde el principio. Tenía firmes intenciones de esquiar tan rápido como pudiera. Resbalé un poco en un giro y no me di oportunidad para rehacerme de un error así", añadió la norteamericana.

"Había planeado ir en una línea lo más agresiva posible, lo más competidora posible", explicó Shiffrin.

Prodigio de regularidad, al punto de haber ganado más de un tercio de las pruebas que ha disputado en Copa del Mundo, la esquiadora de Colorado sale de dos años difíciles, marcados por la muerte accidental de su padre en febrero de 2020, y después una larga lesión en la espalda.

"Me gustaría poder llamar a mi padre y no puedo, lo que no hace las cosas más fáciles. Él me diría probablemente que pase a otra cosa, pero no está aquí para decírmelo, entonces estoy un poco enfadada con él (entre risas y lágrimas). Estoy muy decepcionada y tengo razones para estarlo, pero he vivido cosas más duras", afirmó la norteamericana.

Shiffrin, campeona olímpica del eslalon de 2014 y del gigante en 2018, está inscrita en Pekín en todas las disciplinas individuales, pero ha dejado escapar sus dos mejores chances de victoria.

"Los Juegos no se han terminado, pero es verdad que el gigante y el eslalon eran mis dos mejores chances. Es mucho trabajo para nada", dijo Shiffrin.

A principios de enero, obligada a tomar más riesgos frente al dominio en eslalon de la eslovaca Petra Vlhova, cometió un error en Kranjska Gora (Eslovenia) por primera vez en cuatro años.

La última vez que no terminó dos carreras técnicas consecutivas, su especialidad, se remonta a más de diez años atrás, en diciembre de 2011, cuando tenía apenas 16 años.

La estadounidense debe todavía disputar el supergigante el viernes, y el descenso y la combinada alpina la próxima semana.

"Lo siento por Mikaela Shiffrin, pero eso no borra nada de su gran carrera deportiva y lo que todavía puede conseguir. Puede mantener la cabeza alta", tuiteó tras el desgraciado recorrido de Shiffrin la otra gran campeona estadounidense de esquí alpino, Lindsey Vonn.

El triunfo, sin Shiffrin, fue para Vlhova, en un podio que completaron la austríaca Katharina Liensberger, plata, a 8 centésimas de la ganadora, y la suiza Wendy Holdener, bronce a doce.

Solo octava en la primera manga, Vlhova se superó a sí misma en el segundo, diseñado por su entrenador, para subir a lo más alto de su primer podio olímpico a sus 26 años, en su tercera participación en los Juegos.

Vencedora del gran globo de cristal de la Copa del Mundo de esquí alpino, este triunfo en Pekín recompensa a la mejor especialista de eslalon del momento, con sus 17 triunfos en la especialidad en la Copa del Mundo, cinco de ellos esta temporada.

"Es difícil para mí decir lo que significa un oro olímpico. He estado soñando con ello toda mi vida o al menos tener una medalla", dijo una eslovaca sonriente.

Las lágrimas eran para Shiffrin.

