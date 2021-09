"Si podemos ganar sin jugar tan lindo, yo loco de la vida", dice Tabárez

El seleccionador de fútbol de Uruguay, Óscar Tabárez, elogió a sus jugadores tras la victoria de este jueves 1-0 frente a Ecuador por la clasificatoria sudamericana a Catar-2022 y aseguró que mientras la Celeste sume puntos no le preocupa "jugar lindo".

"Si podemos ganar sin jugar tan lindo, yo loco de la vida", respondió el 'Maestro' en conferencia de prensa ante la consulta por la falta de juego asociado en el ataque de Uruguay durante el choque en el Campeón del Siglo de Montevideo.

"No me preocupa", aseguró Tabárez, señalando que mucho de lo que la Celeste no pudo repetir del buen manejo de pelota exhibido en el partido anterior, ante Bolivia, tuvo que ver con la afinada estrategia defensiva de Ecuador.

"Trató de cortarnos los caminos, especuló, manejó los tiempos, a veces contando con la permisividad del árbitro", enumeró el entrenador.

"Ecuador es un equipo de mucha riqueza táctica, y nos vieron jugar el partido con Bolivia (...) Nos estaban esperando".

El entrenador dijo que debió corregir algunas directivas tras darse cuenta de que el rival tenía bien analizada a la Celeste. "Nos habían estudiado muy bien, evidentemente. Conozco a (Gustavo) Alfaro, es un gran entrenador, esos detalles no se le van".

Tabárez admitió que la apertura de un partido tan cerrado "no se veía por ningún lado" y dijo que fue "uno de los días más difíciles para hacer cambios porque daba la sensación de que nada solucionaba eso, no había espacio".

"Pero mis jugadores no dejaron nunca de intentar", destacó.

El DT de 74 años reconoció que, tras el gol de Matías Vecino anulado por posición adelantada a los 85 minutos de juego, "parecía que todo se terminaba".

Pero la actitud del plantel, que siguió intentando hasta conseguir la ventaja por parte de Gastón Pereiro a los 90+1, fue el mayor mérito. "Nunca bajaron la guardia".

También destacó la influencia de los 15.000 hinchas presentes en el estadio. "Tuvimos algo a favor, que fue el público. Eso para mí juega. Quizá no sea definitorio, pero es importante".

Ya pensando en el primer partido de la próxima triple fecha, contra Colombia en Montevideo, el 'Maestro' opinó que se trata de "otra final" ante "otro de los mejores equipos de esta eliminatoria".

gv/cl