Sismo de 6,0 grados de magnitud sacude El Salvador

Un sismo con una magnitud de 6,0 grados sacudió la noche del jueves El Salvador, sin que se registren víctimas o daños materiales por el momento, informó el gobierno salvadoreño.

El movimiento telúrico se registró a las 22H26 locales (04H26 GMT del viernes) y su epicentro se ubicó en el océano Pacífico a 37 km al sur de la playa Mizata del departamento de La Libertad, a una profundidad de 41 km, precisó en un informe el ministerio de Medio Ambiente (MARN).

El presidente Nayib Bukele aseguró que "aparentemente" el terremoto "no ha causado daños" en el país, pues tanto las fuerzas armadas como la policía "no reportan novedad".

"La costa sin novedad. Carreteras principales sin daños. Aparentemente el sismo no ha causado daños. Gracias a Dios", señaló el gobernante.

El sismo se sintió también en Guatemala, según puso en su cuenta de Twitter la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que no reportó personas afectadas o daños materiales en esa nación.

En las redes sociales los salvadoreños señalaron que el temblor de tierra se notó en los 14 departamentos del país, pero fue "más sensible" en la zona costera, según el MARN.

En San Salvador, el temblor causó alarma entre la población. En muchas zonas residenciales las personas dejaron sus casas y salieron a las calles, de acuerdo a reportes de la prensa local.

El ministro salvadoreño de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, aseguró que, aunque de momento no se reportan afectaciones personales o daños materiales por el sismo, "se continúa monitoreando todo el territorio".

Protección Civil agregó que "todas las instituciones" del sistema "se encuentran activas" para atender eventuales emergencias derivadas del terremoto.

Luego del sismo de 6,0 grados, el ministerio de Medio Ambiente indicó que ha registrado al menos seis réplicas con epicentro en la misma zona del primer evento.

"La réplica más fuerte ha sido con una magnitud de 3,8 grados, por lo que llamamos a la población a estar atenta", indicó el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, en una rueda de prensa.

López descartó que exista alguna alerta de tsunami para la zona costera del país luego del primer temblor de tierra.

"Los sismos no se pueden predecir", sostuvo el ministro que, no obstante, no descartó la posibilidad de que a raíz del temblor de 6,0 grados "se puedan activar fallas locales" que, eventualmente, causen otros sismos.

