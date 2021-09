"Somos los damnificados", asegura Scaloni tras suspensión de superclásico ante Brasil

El seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, consideró que la Albiceleste fue la damnificada por los hechos ocurridos este domingo en Sao Paulo que derivaron en la suspensión del superclásico con Brasil por la eliminatoria al Mundial Catar-2022, cuando agentes sanitarios de ese país irrumpieron en la cancha para sacar a tres jugadores argentinos.

"Me pone muy triste, nosotros somos los damnificados en el sentido que queríamos jugar el partido, los jugadores de Brasil también querían jugarlo y el espectáculo estaba para jugarse", declaró Scaloni al canal TyCSports.

El entrenador afirmó que más allá de si había razones para impedir jugar a los tres futbolistas que militan en clubes ingleses y que estaban en la cancha "ese no era el momento de hacerlo", cuando ya había arrancado el partido.

"A mí me pone muy triste, no busco ningún culpable pero es muy triste lo que acaba de suceder, sobre todo porque no era el momento para hacerlo", sostuvo.

Scaloni insistió en que el partido "tendría que haber sido una fiesta para todos y disfrutar del partido con los mejores del mundo, termina en esto".

"Me gustaría que la gente en Argentina entienda que como entrenador tengo que defender a mis jugadores y si entra gente diciendo que se los querían llevar y deportar, no hay ninguna chance", advirtió.

Según el DT, "en ningún momento a nosotros se nos avisó que no podrían jugar el partido y el delegado de la Conmebol me dijo que nos vayamos para el vestuario y eso hice", apuntó.

El superclásico Argentina-Brasil quedó suspendido por "decisión del árbitro" venezolano Jesús Valenzuela tras el ingreso de agentes sanitarios brasileños al campo de juego del estadio Neo Química Arena, casa del Corinthians, dijo la Conmebol en Twitter, y agregó que será la FIFA la encargada de adoptar una decisión.

El encuentro se suspendió al minuto 7 luego de que agentes sanitarios de Brasil ingresaron al campo de juego para intervenir por el caso de cuatro jugadores argentinos señalados por la autoridad nacional sanitaria brasileña (Anvisa) de incluir información falsa en sus declaraciones de protocolos anticovid.

Los jugadores que militan en el fútbol inglés y que estaban en la mira son el portero Emiliano Martínez, el defensa Cristian Romero y el volante Giovani Lo Celso, quienes eran titulares y el atacante Emiliano Buendía.

"No se puede hablar de ninguna mentira, hay una legislación sanitaria en la cual se juega todas los torneos de fecha FIFA donde las autoridades sanitarias aprueban un protocolo que está vigente", dijo el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Junto a Scaloni, Tapia anunció que Argentina anticipó sur regreso a Buenos Aires este mismo domingo en un vuelo charter.

Tapia aseguró que la AFA viene "cumpliendo (los protocolos) y cuidando al máximo a nuestros jugadores y que puedan volver a sus clubes de la mejor manera".

Lo ocurrido dejó "una imagen lamentable" con "cuatro personas sin barbijo ingresando e interrumpiendo el partido" por lo que "la autoridad por Conmebol solicitó a los jugadores que fueran al vestuario", indicó el presidente de la AFA.

