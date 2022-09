"Soñaba más con el número uno que con el primer Grand Slam", recuerda Alcaraz

El español Carlos Alcaraz, flamante finalista del Abierto de Estados Unidos a sus 19 años, recuerda que de pequeño soñaba más con convertirse en número uno del tenis que en ganar su primer Grand Slam, los dos objetivos a su alcance en la final del domingo.

La noche del viernes Alcaraz batió en semifinales al estadounidense Frances Tiafoe y ahora el noruego Casper Ruud, el otro finalista, es el único obstáculo para hacerse con su primer trofeo grande y ser el número uno mundial más joven de la historia.

Pregunta: ¿Cómo afronta un partido tan trascendental a su edad?

Respuesta: "Ahora mismo no le tengo miedo a ese momento. Me he preparado mental y físicamente para estar peleando por grandes cosas como el domingo".

Me sigo sintiendo como un chico de 19 años, es verdad que he madurado muy pronto porque eso es lo que hace el tenis. Quizás en los torneos me siento más mayor, con más responsabilidad, pero en casa con amigos y familia me siento un chico de 19 años".

P: ¿Cómo ha sido su proceso de crecimiento para dar un salto tan grande este año?

R: "Ahora estoy más preparado. El año pasado solo jugué tres Grand Slams antes del US Open, y solo jugué un partido a cinco sets (...) Fueron 12 meses de trabajo duro en el gimnasio, en la cancha. Pero yo diría que todo es mental".

P: ¿De niño con qué soñaba más, ser número uno o ganar su primer Grand Slam?

R: "Con ser número uno. Es verdad que ser número uno sin ganar Grand Slams es complicado pero siempre he soñado con ser el número uno".

P: ¿Qué siente cuando logra esos puntos que parece que va a perder?

R: "Nunca doy una bola por perdida. Intento luchar cada pelota hasta el final. Alguna vez esos puntos me ayudan a venirme arriba, a sonreír, a disfrutar el momento. Algunas veces hay que sacar un poco de magia".

P: ¿Qué piensa al ser ya inspiración para jugadores aún más jóvenes?

R: "Me alegra mucho que transmita valores buenos para los jóvenes que vienen detrás... Me alegra saber que soy un ejemplo, que les puedo ayudar en su carrera".

P: ¿Qué piensa de su último rival, Casper Ruud?

R: "Ya le gané en (el Masters 1000 de) Miami. Puedo volver a ganarle en un Grand Slam.

Él ya ha jugado una final de Grand Slam y ya sabe lo que es vivir ese momento y para mí es nuevo, pero como lo han sido muchas cosas nuevas para mí y las he afrontado de buena manera.

Voy a intentar tomarlo como un partido más, aunque no es fácil, e intentare desplegar mi mejor versión".

gbv/es