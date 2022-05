Sorogoyen disecciona los bajos instintos humanos con "As bestas"

Un crimen rural en la España profunda inspiró al cineasta español Rodrigo Sorogoyen y a su esposa, Isabel Peña, "As bestas" (Las bestias), una mirada dura y honesta sobre la xenofobia, presentada fuera de competición en Cannes.

Pero esta película, interpretada en sus roles principales por una pareja de franceses y otra de españoles, es también un intento de acercarse al otro, y de entender cómo han acabado enfrentándose el ecologismo y el mundo rural.

"Lo que nos gustó fue imaginar las motivaciones de esos cuatro personajes, cómo puedes odiar tanto a alguien vecino, y la de los dos extranjeros, una gente que no es bienvenida pero que dice 'yo no me voy a ir de aquí'", explicó Sorogoyen en entrevista con la AFP.

En enero de 2010, una pareja de holandeses llegó a un pequeño pueblo de la provincia gallega de Orense (noroeste). Estaban enamorados del pueblo, del paisaje, pero su llegada despertó la animosidad de sus vecinos, dos hermanos.

El hombre empezó a filmar los incidentes con su cámara de video, pero eso no impidió su asesinato.

La viuda tuvo que convivir durante años con los asesinos, hasta que se descubrió el cuerpo y ambos pudieron ser inculpados.

Sorogoyen es autor de éxitos como "El reino", sobre la corrupción política, que se llevó siete premios Goya en 2018, o de la reciente serie "Antidisturbios", un éxito televisivo dentro y fuera de España.

A sus 40 años, pertenece a una generación de nuevos directores y guionistas que no tienen miedo a filmar con actores extranjeros, a crear argumentos que cruzan fronteras, cuestionan mitos o nacionalidades.

Y además trabaja con su esposa, una situación inhabitual en el cine español.

El truco consiste en "conversar, conversar, conversar... Hasta que tenemos como una gran masa de información", explicó.

"Ella es la puntillosa, la precisa, la que le da a la escena, creo, la magia. Y yo soy el que tiene la visión global. Ya me ha pasado más de una vez, de decir: 'esta trama no funciona'", explica.

"As bestas" se apoya en cuatro interpretaciones excepcionales: los actores franceses Denis Ménochet y Marina Foïs dan vida a esa pareja de ecologistas que se oponen a la instalación de eólicas en el pueblo.

Del lado español, Luis Zahera, que ya ha trabajado con Sorogoyen, y Diego Anido, un actor de teatro gallego. Ambos inquietantes en su rol de hermanos frustrados, que creen que esos molinos son gigantes de oro.

La escritura del guión fue cambiando la percepción de todos los personajes. "Fuimos reescribiendo a lo largo de los años, fuimos conociendo estos personajes y a la hora de conocerlos empiezas a preguntarte más", confesó.

"No estamos tan lejos de ciertas conductas que a priori las ves en el vecino, en el otro y las repruebas", añade.

Sorogoyen ha filmado obras muy diferentes, pero ve un hilo conductor en todas ellas: "la violencia, y como convivimos con ella".

Esta es su primera visita al Festival de Cannes, un lugar que se transforma en una aldea cinematográfica global durante casi dos semanas.

"Esta ciudad, con estos yates, es una mezcla extrañísima de gente 'snob', millonaria, con gente que ama el cine y que sólo quiere ver películas. Y luego el glamur de todas las estrellas... El otro día estuve cenando con ídolos de mi juventud. Es una experiencia maravillosa", asegura.

