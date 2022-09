Springboks sudafricanos vencen 36-20 a Pumas argentinos en Rugby Championship

El seleccionado sudafricano, los Springboks, derrotó a su similar de los Pumas argentinos por 36-20 (parcial 22-6), en un partido por la quinta fecha del Rugby Championship disputado este sábado en el estadio Libertadores de América en Avellaneda (periferia sur de Buenos Aires).

En un duelo en el que ambos equipos tenían la posibilidad de dar pelea por el campeonato, el comienzo fue parejo en el desarrollo y en la cuenta, pero todo comenzó a cambiar a partir del minuto 20, con un try penal para los Springboks y una tarjeta amarilla para Santiago Carreras que dejó disminuidos a los Pumas.

Los Boks capitalizaron ese momento favorable y en los 20 minutos restantes de la primera parte tomaron más distancia con sendos tries de Hendrikse y Malcolm Marx, para irse al descanso con distancia de 22-6.

Sin embargo, y a pesar de que los Pumas empezaron la segunda mitad con uno menos por la amonestación de Gonzalo Bertranou, los locales cambiaron el desarrollo y mejoraron notoriamente, con varios cambios y el ingreso de Cubelli para darle más dinámica al ataque.

Le costó un rato a Argentina reducir la diferencia, porque los Boks ofrecieron una resistencia feroz, pero los visitantes quedarían con 13 jugadores por las amonestaciones a Le Roux y Kwagga Smith, y los sudamericanos aprovecharon para anotar dos tries en una ráfaga y quedar apenas dos puntos por debajo de los campeones mundiales.

Pero cuando más complicado tenía el panorama, Sudáfrica frenó la remontada local con un try de Damian de Allende, y ya en la última acción de la tarde, Malcolm Marx se escapó por el carriil izquierdo y sentenció definitivamente el encuentro para los Springboks.

Con este resultado, Sudáfrica pasa a compartir el primer puesto del Championship con los All Blacks, a falta de una fecha para el final del certamen.

En la última jornada, los Springboks serán locales ante los Pumas en Durban, y Nueva Zelanda recibirá a Australia en Auckland.

Argentina: Juan Cruz Mallia - Emiliano Boffelli, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Lucio Cinti (Tomás Cubelli, 40) - Santiago Carreras (Benjamín Urdapilleta, 76) y Gonzalo Bertranou (Matías Moroni, 49)- Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González (Rodrigo Bruni, 64) - Tomás Lavanini y Matías Alemanno (Guido Petti, 63) - Eduardo Bello (Joel Sclavi, 46), Julián Montoya (capitán, Agustín Creevy, 64) y Nahuel Tetaz Chaparro (Thomas Gallo, 46).

Sudáfrica: Willie le Roux - Canan Moodie, Jesse Kriel, Damian de Allende y Makazole Mapimpi - Damian Willemnse (Francois Steyn, 65) y Jaden Hendrikse (Faf de Klerk, 61) - Jasper Wiese (Elrigh Louw, 54), Franco Mostert y Siya Kolisi (capitán, Ntando Nyakane, 61) - Lood de Jager (Kwagga Smith, 51) y Eben Etzebeth - Frans Malherbe (Deon Fourie, 61), Malcolm Marx y Steven Kitshoff (Ox Nche, 67). Suplente: Andre Esterhuizen.

Tantos: para Sudáfrica, try penal (20) y tries de Hendrikse (28), Marx (32 y 80) y De Allende (75), penal (29) y conversión de Willemse (29) y conversiones de Steyn (76 y 80+2). Para Argentina, try penal (65), try de Moroni (69) convertido por Boffelli, y penales de Boffelli (9 y 24).

Amonestados: Carreras (21-30), Bertranou (40+2-49), Le Roux (60-69)

