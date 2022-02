Stafford, Beckham y Kupp, el trío estelar de los Rams busca revancha en el Super Bowl

Subestimados en la NFL pese a su gran talento, Matthew Stafford, Cooper Kupp y Odell Beckham Jr. se estrenarán el domingo en un Super Bowl tras construir su química a toda velocidad en Los Angeles Rams.

El 'quarterback' Stafford, que ha dejado por el camino en playoffs a figuras como Tom Brady (Buccaneers), tendrá enfrente el domingo a Joe Burrow, estrella de los Cincinnati Bengals y una de las grandes promesas de la liga de football americano (NFL).

De 34 años, nueve más que Burrow, Stafford aterrizó esta temporada en Los Ángeles después de jugar toda su carrera para Detroit Lions.

En los Lions, que invirtieron por él la primera elección del Draft de 2009, el mariscal de campo fue reconocido especialmente por sus actuaciones individuales, como el récord logrado de pases de touchdown de un novato en un partido, con cinco.

Como equipo, Stafford solo pudo comandar a los Lions a los playoffs en tres ocasiones.

Por eso, cuando Detroit lo intercambió con los Rams por Jared Goff lo hizo con la convicción de que no podía dirigir a una franquicia al título.

En menos de un año Stafford demostró lo contrario con el uniforme de los Rams, un equipo que mantenía la base que le llevó al Super Bowl de 2019, perdido ante los New England Patriots.

Con esos elementos, Stafford destacó desde el principio. Hasta nueve touchdowns de pase lanzó en los tres primeros partidos, igualando el récord de la franquicia, establecido por Kurt Warner en 1999.

En la previa a la final, Stafford admitió que la presión es grande pero se mostro "muy agradecido" por esta oportunidad "extremadamente rara".

El domingo volverá a contar con dos receptores de su total confianza en Cooper Kupp y Odell Beckham Jr.

A sus 29 años, Beckham Jr. también debutará en el Super Bowl después de ser traspasado a Los Ángeles a mitad de campaña por los Cleveland Browns.

Beckham Jr. es considerado uno de los mejores receptores de los últimos años en la NFL, pero también un jugador individualista y con un escaso currículum en playoffs.

El Super Bowl será apenas su quinto juego de postemporada, cinco años después del primero que jugó con los New York Giants, la franquicia que lo llevó a la liga.

A días de pelear por el título, Beckham Jr. aseguró que no obtiene "ninguna satisfacción" en callar a sus críticos.

"Cuando era más joven, sin duda lo habría hecho, pero sé por lo que he pasado", afirmó.

"En un momento dado, quería demostrar que la gente estaba equivocada más que ser yo mismo. Me he quitado ese peso de encima", que tiene malos recuerdos de su último partido contra los Bengals en 2020, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Por su parte, Cooper Kupp también pisará por primera vez el gran escenario de la NFL después de que una grave lesión de rodilla le apartara del Super Bowl ante los Patriots.

"Con perseverancia, puedes superarte a ti mismo para alcanzar la excelencia", subrayó. "No me voy a perder el Super Bowl, es una de las cosas más difíciles que he hecho".

Kupp puede poner el broche de oro a una temporada en la que acumuló 1.947 yardas de recepción (145 pases atrapados), la segunda mayor cantidad de la historia en una temporada, convirtiéndose en candidato al premio MVP (Jugador Más Valioso).

El receptor, de 28 años, fue líder en yardas, pases atrapados y touchdowns anotados en los Rams, donde su casi telepática conexión con Stafford fue clave para impulsarles hasta la gran final.

