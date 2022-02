Sting vende todo su catálogo musical a Universal

El músico británico Sting vendió su catálogo de canciones de autor, que incluye trabajos en solitario y famosos éxitos con The Police como "Roxanne", al Universal Music Group, anunció este jueves la compañía, en lo que constituye la última de las grandes transacciones de la industria discográfica.

Universal no reveló los términos financieros del acuerdo, pero los medios estadounidenses estimaron que valía unos 250 millones de dólares.

La operación cubre todo el trabajo de composición de canciones de Sting, incluidas las canciones escritas para la banda The Police.

El grupo recibirá todos los ingresos futuros relacionados con los derechos de autor de las canciones compuestas por el artista y las regalías derivadas de éxitos como, "Every Breath You Take" o "Fields of Gold".

En un comunicado, el músico británico de 70 años aseguró que está "encantado" de que la división editorial de Universal administre su catálogo.

"Es absolutamente esencial para mí que el trabajo realizado a lo largo de mi carrera tenga un hogar en donde sea valorado y respetado, no solo para conectarme con los fanáticos de toda la vida de nuevas maneras, sino también para presentar mis canciones a nuevas audiencias, músicos y generaciones", destacó.

Se trata del último acuerdo de alto perfil enmarcado en la reciente fiebre por la compra de derechos musicales de famososo artistas, que ha visto a músicos como los estadounidenses Bob Dylan y Bruce Springsteen vender sus catálogos por sumas astronómicas.

La tendencia está impulsada en gran parte por la estabilidad anticipada del crecimiento de la difusión combinada con tasas de interés bajas y proyecciones de ganancias confiables para éxitos probados en el tiempo.

Las adquisiciones de derechos musicales experimentan un boom, pues pueden resultar muy rentables en el largo plazo ya que el uso de cada canción, sea una descarga, un fragmento incluido en una película o en una publicidad, genera el pago de derechos.

También es útil para artistas centrados en la planificación patrimonial y aquellos cuyos ingresos por giras se han visto afectados por la pandemia de coronavirus.

Diversas empresas han adquirido varios catálogos importantes, incluidos los de David Bowie, Stevie Nicks, Paul Simon, Motley Crue, The Red Hot Chili Peppers y Shakira.

