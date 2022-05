Suben a seis los migrantes hondureños muertos en naufragio en México

Autoridades mexicanas localizaron este martes los cadáveres de tres hondureños que naufragaron en el Golfo de México, con lo que suman seis los migrantes de ese país fallecidos en el accidente, informaron fuentes oficiales.

Se trata de un hombre, una mujer y un niño de tres años que viajaban en la embarcación que se zozobró el lunes en el estado de Veracruz, dijo a la AFP David Esparza, director de Protección Civil de Agua Dulce, comunidad costera donde se produjo el siniestro.

La embarcación, en la que viajaban 11 centroamericanos sin papeles hacia Estados Unidos, volcó por el fuerte oleaje al entrar en el Golfo de México tras recorrer el río Tonalá.

Los cuerpos de tres hondureños fueron recuperados la tarde del lunes, mientras que pescadores auxiliaron a cuatro sobrevivientes. La policía local seguía buscando este martes a un cuarto migrante.

"Salieron esparcidos todos, la marea los esparció (...). Yo logré salir porque me salvaron las personas de acá", declaró a la AFP José Perdomo, un salvadoreño sobreviviente.

"Me ayudaron aquí afuera. Me atendieron bien, me dieron agua, me sentaron, me pusieron para que estuviera bien", comentó por su parte el también salvadoreño Francisco Castañeda.

Según las autoridades, los migrantes venían desde el río Tonalá, que recorre el estado de Tabasco (sur) y desemboca en el Golfo de México, en la costa de Veracruz.

Esta ruta les habría permitido evitar los operativos que fuerzas federales realizan en carreteras para detener el flujo de migrantes ilegales hacia territorio estadounidense.

El accidente ocurrió luego de que el pasado viernes un juez en Estados Unidos ordenara mantener el Título 42, una medida sanitaria implementada por la pandemia de covid-19 que permite expulsar de inmediato a extranjeros sin visa.

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y el refuerzo de la seguridad en México empujan a los migrantes, en su gran mayoría centroamericanos, a seguir rutas o medios de transporte cada vez más riesgosos.

El 9 de diciembre pasado, un tráiler que trasladaba a 160 migrantes chocó contra un puente peatonal en Chiapas (sur) dejando 56 fallecidos, el accidente más mortífero que ha involucrado a indocumentados.

El gobierno mexicano detuvo en 2021 a 307.679 personas sin papeles que pretendían llegar a Estados Unidos.

Según un informe presentado a mediados de diciembre pasado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 821 personas habían muerto en 2021 en su tránsito por América Central o América del Norte.

