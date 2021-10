Sudamericanos en Europa: Firmino registra triplete y Felipe Anderson vuelve a marcar

El delantero brasileño Roberto Firmino registró el segundo 'hat-trick' de su carrera profesional en la goleada del Liverpool ante Watford (5-0).

El atacante, además, igualó el registro de Eric Cantona en el campeonato inglés al llegar a los 70 goles en 217 partidos disputados.

En Italia, el volante Felipe Anderson contribuyó con un tanto al triunfo de la Lazio ante el Inter de Milán (3-1) y suma ya tres dianas en ocho jornadas de la Serie A.

El atacante brasileño Roberto Firmino fue una de las figuras de la goleada del Liverpool ante Watford (5-0) al marcar un triplete y registrar una asistencia.

El futbolista de 28 años, recientemente recuperado de una dolencia muscular, anotó el 2-0 parcial (37) tras recibir un buen pase al área de James Milner. El atacante sólo tuvo que empujar suavemente el esférico para enviarlo al fondo de la red.

Al poco de iniciarse el complemento, 'Bobby' registró su segundo tanto de la tarde después de aprovechar un rebote en el área rival después de un buen contragolpe del cuadro Red.

Ya en tiempo de compensación (91), Roberto Firmino puso el 5-0 definitivo con un remate a un centro del galés Neco Williams, que había entrado de cambio en la recta final del encuentro.

Firmino fue titular por primera ocasión desde finales de agosto, cuando sufrió una lesión que lo alejó de las canchas varias semanas, y disputó los 90 minutos del encuentro.

El delantero no veía puerta en el campeonato inglés desde la primera jornada, cuando contribuyó con un tanto al triunfo ante Norwich (3-0).

Con el triplete ante Watford, el brasileño llegó a 70 goles en 217 partidos de la Premier League, igualando la marca del francés Eric Cantona.

Liverpool llegó a 18 unidades para colocarse en la segunda posición de la tabla, a un punto del líder de la competición, Chelsea (19).

Además, el equipo dirigido por Jurgen Klopp se mantiene como el único invicto en la Premier League luego de cinco victorias y tres empates.

Por parte del Watford vio acción el volante brasileño Joao Pedro, que entró de cambio (69) para disputar los últimos 20 minutos del encuentro.

La Lazio acabó con el invicto del Inter de Milán al llevarse los tres puntos luego de remontar (3-1).

El volante brasileño Felipe Anderson tuvo una destacada actuación al contribuir con el tanto que le dio la vuelta al marcador y generar varias ocasiones de gol.

El ex de Santos registró el 2-1 parcial (81) en una acción que desató la polémica en el Olímpico de Roma. Felipe Anderson pescó un rechace del arquero 'neroazurro' y de un zurdazo el balón al fondo de la red.

Sin embargo, los jugadores del italiano Simone Inzaghi, encabezados por el argentino Lautaro Martínez, protestaron la jugada al considerar que el brasileño debía mandar el balón fuera ya que Federico Dimarco se encontraba tendido en el césped.

"Espero que (los jugadores) el Inter y los aficionados que me están diciendo que soy antideportivo cambien de opinión. Siempre he jugado por el 'fair play'; no pueden decir que no. Ellos intentaron marcar, habíamos visto que Dimarco intentó levantarse y luego no pudimos parar", señaló Felipe Anderson luego de verse como el blanco de los reclamos de la escuadra rival.

Anderson, que se mantiene como fijo en el esquema de Inzaghi, completó 86 minutos antes de salir de cambio.

De igual manera, sus compatriotas Lucas Leiva y Luiz Felipe formaron parte del cuadro titular del cuadro local, mientras el argentino Gonzalo Escalante se quedó en la banca.

Por parte del Inter de Milán vieron acción los argentinos Joaquín Correa y Lautaro Martínez y el uruguayo Matías Vecino, todos como suplentes.

