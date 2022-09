Sufridas victorias de Real Madrid, PSG y City; Juventus y Chelsea contra las cuerdas

En una segunda jornada de Champions llena de sorpresas, tres de los aspirantes al título; Real Madrid, París SG y Manchester City, sufrieron mucho para sacar adelante sus partidos, mientras que Juventus y Chelsea están ya contra las cuerdas tras dos jornadas.

En el Santiago Bernabéu se vivió una prolongación de los épicos partidos de la temporada pasada que acabó con la 14ª Champions para el equipo blanco, aunque en esta ocasión no era en los cruces, sino en la primera fase, que no tiene el peso emocional de las eliminatorias.

En un partido muy gris, en el que el RB Leipzig tuvo muchas ocasiones para marcar, el Real Madrid, que solo conoce la victoria esta temporada, se llevó los tres puntos con los goles del uruguayo Federico Valverde (80) y de Marco Asensio (90+2).

Una jugada del brasileño Vinicius en la banda izquierda la convirtió con un regate y un tiro con clase Valverde. En el descuento Asensio certificó el triunfo con un buen disparo tras un centro de Toni Kroos, que como él había comenzado el duelo en el banco.

"No ha sido un partido espectacular, fantástico, pero controlado atrás. Solo dos veces han encontrado un hueco a nuestro espalda", explicó Ancelotti en rueda de prensa, añadiendo lo que pide a sus jugadores. "No les pido a los jugadores hacer un fútbol fantástico, les pido jugar sencillo para ganar".

Con este triunfo el Real Madrid manda con dos victorias en el grupo F de la Champions.

Por detrás, el Shakhtar Donetsk con cuatro puntos, que empató 1-1 con el Celtic Glasgow, que queda con uno, mientras que el Leipzig suma dos derrotas.

En Israel y pese a la diferencia de nivel, el París SG salió con toda la artillería ofensiva y las estrellas respondieron, pese a que en la primera parte el equipo local dio mucha guerra y se adelantó por medio del surinamés Tjaronn Chery (24).

El campeón de la Ligue 1, que persigue una temporada más su primer título de Champions, reaccionó y remontó gracias a los goles de sus estrellas, Lionel Messi (37), Kylian Mbappé (69) y Neymar (88).

En este grupo H, el PSG comparte liderato con el sorprendente Benfica, que se impuso 2-1 en su visita a la Juventus, por lo que franceses y portugueses suman 6 puntos, mientras que italianos e israelíes no han puntuado tras dos jornadas.

"Estoy preocupado, no lo voy a esconder. Nos vamos demasiado a menudo de los partidos, no sé la razón, si es física o mental. Nos cuesta ser regulares en los partidos, no hay mucho más que decir, solo trabajar", admitió el capitán de la Juventus Leonardo Bonucci tras la derrota del equipo italiano.

También sufrió mucho para ganar el Manchester City, aunque en su caso tenía enfrente un rival de peso como el Borussia Dortmund, que se adelantó en el marcador con un tanto del joven inglés Jude Bellingham (57).

John Stones empató en el tramo final (80) y el goleador noruego Erling Haaland acudió al rescate del City para marcar el tanto de la remontada contra su exequipo (84), con un espectacular remate a un centro espectacular de Joao Cancelo.

"Ha sido una victoria muy importante", declaró Haaland, que al ser preguntado por su reencuentro con los que fueron sus compañeros la temporada pasada, fanfarroneó: "No han conseguido pararme porque al final marqué".

Haaland suma ya 13 goles en 8 encuentros oficiales desde que aterrizó en el Etihad Stadium.

Con 6 puntos, el City lidera el grupo G por delante del Dortmund (3), cerrando Copenhague y Sevilla, que empataron sin goles en la capital danesa.

Además de la Juventus, otro grande de Europa que está contra las cuerdas después de apenas dos jornadas disputadas es el Chelsea, que en el estreno en el banquillo de Graham Potter, el técnico no pudo hacer magia y los Blues no pasaron del empate a un gol frente al Salzburgo.

"Siempre es irritante cuando concedes un gol, pero la actuación defensiva en general fue bastante buena, solo algunos pequeños detalles que hay que mejorar. Estamos decepcionados con el resultado", dijo Potter.

Tras perder 1-0 contra el Dínamo en Croacia la semana pasada, derrota que le costó el puesto a Thomas Tuchel (homenajeado este miércoles por el público de Stamford Bridge), el Chelsea suma un nuevo traspié que le deja colista de un grupo E que lidera el Milan, que ganó 3-1 al campeón croata.

Antes del partido, el público guardó un minuto de silencio en recuerdo de la reina Isabel II, fallecida el pasado jueves, y entonó espontáneamente el himno británico.

Al mismo tiempo en Escocia, en el estadio Ibrox de Glasgow, se difundió por megafonía el 'God save the king', una iniciativa que le podría conllevar una multa al club escocés por saltarse el protocolo de la UEFA, que solo había autorizado el minuto de silencio.

En lo deportivo, en un partido que se retrasó 24 horas por el dispositivo de seguridad relacionado con el funeral a la monarca fallecida, el Nápoles se llevó la victoria por 3-0 y lidera el grupo A con 6 puntos, tres más que Ajax y Liverpool, que el martes también sufrió mucho para imponerse 2-1 a los holandeses.

