"Super-Pets" encabeza la taquilla de América del Norte

La película animada de superhéroes "DC League of Super-Pets" recaudó 23 millones de dólares el fin de semana, encabezando la taquilla de América del Norte, informó el domingo el observador de la industria Exhibitor Relations.

La película de Warner Bros., basada en la tira de DC Comics, sigue a Krypto, el perro mascota de Superman, quien se une a otros canes para rescatar a inocentes de cuatro patas retenidos por el malvado Lex Luthor.

Las "supermascotas" tienen las voces de Dwayne Johnson, John Krasinski, Kate McKinnon y Keanu Reeves.

En segundo lugar quedó la película de terror de Universal, "Nope", del director Jordan Peele, que superó la taquilla del fin de semana pasado. El misterio de ciencia ficción sobre una invasión alienígena, protagonizada por Daniel Kaluuya, recaudó 18,6 millones de dólares.

Le sigue -con 13,1 millones- la comedia de acción de Disney "Thor: Love and Thunder", protagonizada por un musculoso Chris Hemsworth, un vikingo espacial que añora a su exnovia, interpretada por Natalie Portman.

La película animada por computadora de Universal "Minions: The Rise of Gru" quedó en cuarto lugar. El último episodio de la popular franquicia "Despicable Me" recaudó 10,9 millones de dólares. Su total mundial asciende ahora a 700 millones de dólares.

La exitosa "Top Gun: Maverick", de Paramount, con Tom Cruise que regresa como un piloto de pruebas de la Marina de EEUU, quedó quinta con 8,2 millones, llevando a su recaudación global a los 1.300 millones de dólares, el único lanzamiento de 2022 que según Variety superó la barrera de los 1.000 millones.

Completan la lista de las más taquilleras:

6 - "Where the Crawdads Sing" (7,5 millones)

7 - "Elvis" (5,8 millones)

8 - "The Black Phone" (2,5 millones)

9 - "Jurassic World: Dominion" (2,1 millones)

10 - "Vengeance" (1,8 millones)

bbk/bfm/yow