Swiatek y Kasatkina se citan en semifinales de Roland Garros

La número uno mundial Iga Swiatek y la rusa Daria Kasatkina (N.20) jugarán el jueves una de las semifinales del torneo femenino de Roland Garros tras vencer este miércoles en cuartos a la estadounidense Jessica Pegula (N.11) y la rusa Veronika Kudermetova (N.29) respectivamente.

Tras el susto que se llevó en octavos, cuando la desconocida china Qinwen Zheng (N.74) le ganó el primer set, el primero que perdía la polaca en todo el torneo, antes de lesionarse en el segundo y acabar perdiendo, Swiatek volvió a dar una clase de tenis y a confirmar que es la gran favorita al título en categoría femenina.

Swiatek, ganadora en París en 2020, derrotó a Pegula por un claro 6-3 y 6-2 y sumó así su 33ª victoria consecutiva y se instala en solitario en el podio de jugadoras invictas durante más partidos en el siglo XXI, detrás de las hermanas Williams (Venus 35, Serena 34).

No obstante, la jugadora polaca, ultradominante en el circuito femenino tras la retirada en marzo de la australiana Ashley Barty y que en París podría sumar su sexto título consecutivo en 2022, está lejos del récord absoluto de imbatibilidad en la era Open del tenis, que tiene Martina Navratilova con 74 triunfos en 1984.

Única representante del Top 10 femenino en cuartos de final, Swiatek realizó un partido más solido ante Pegula que 48 horas antes frente a Zheng, aunque tampoco fue perfecto, ya que cometió muchos errores no forzados (28).

Nacida un 31 de mayo, Swiatek firmó en una cámara la frase "me hago vieja pero me sigo sintiendo bien", en referencia a su 21º cumpleaños, una fecha sobre la que había comentado que no sabía cómo celebrarla, cuando cae en pleno Roland Garros.

"No sé el límite para una celebración, tal vez en unos años pueda mirar la final de la Liga de Campeones en pleno torneo", bromeó, en un guiño al rey de la tierra batida parisina Rafael Nadal, que acudió el sábado a presenciar en el Stade de France el duelo Liverpool-Real Madrid.

Preguntada por su increíble racha de resultados (que le han llevado a ganar consecutivamente los torneos de Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart y Roma), Swiatek respondió: "Ahora mismo siento que mi límite es el cielo, me siento más liberada, más realizada".

"Han cambiado muchas cosas en mi mente, dándome cuenta que puedo ser número 1 y que puedo gestionarlo perfectamente. Es genial", admitió.

Su próxima rival en la semifinal, Kasatkina, ganó el duelo 100% ruso ante Kudermetova, y se clasificó a sus 25 años para su primera semifinal en un torneo de Grand Slam.

Kasatkina no ha perdido todavía un set en todo el torneo y es la semifinalista que ha concedido menos juegos.

Para alcanzar los cuartos, solo había cedido catorce. Solo Safina en 2009 (5), Serena Williams (10 en 2013) y Mary Pierce (13 en 2000) habían perdido menos. Y todas ellas llegaron como mínimo a la final.

Esta vez, frente a Kudermetova (29ª), perdió un poco más que en anteriores partidos (10 juegos concedidos), pero pese a una cierta tensión en el momento de concluir (perdió su servicio cuando sacaba para ganar el duelo y luego se impuso en su sexta bola de partido), supo mantener la cabeza fría.

"Tranquilos, todo va bien", lanzó a sus allegados al final del partido, aunque reconoció que el encuentro había sido "difícil para los nervios y muy disputado".

La otra semifinal la disputarán la joven estadounidense de 18 años Coco Gauff (N.23) y la gran sorpresa de este Roland Garros en categoría femenina, la italiana Martina Trevisan (28 años y N.59).

dep/psr/mcd/iga