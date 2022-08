Talleres y Vélez, en lucha cerrada por pasaje a semifinales de Libertadores

Los argentinos Talleres y Vélez Sarsfield animarán el miércoles en la ciudad de Córdoba (centro) el cierre de una atractiva y cerrada serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Vélez se impuso por 3-2 en el duelo de ida, un gran partido que tuvo al 'Fortín' dos goles adelante, pero Talleres se lo empató en una ráfaga y el equipo de la V azulada lo definió en el minuto 90 para quedarse con una diferencia que lejos está de garantizarle el billete a las semifinales.

Ambos cumplen una campaña discreta en la Liga local, por lo que toda la apuesta se concentra en llegar a instancias decisivas en el certamen continental. Vélez se anima a soñar a 28 años de su única corona de Libertadores (1994) y Talleres ya hizo historia al meterse entre los ocho mejores.

Talleres informó que se agotaron las 57.000 localidades disponibles en el estadio mundialista Mario Alberto Kempes, tras la decisión de impedir el ingreso de hinchas visitantes luego de los graves incidentes en el partido de ida en Buenos Aires.

Por esta agresión y otros incidentes citados por el veedor del partido, la Conmebol recibió un durísimo informe que podría acarrearle una severa sanción a Vélez.

En la fecha del fin de semana pasado por la Liga, tanto Vélez, que perdió por 2-1 en su visita a Unión de Santa Fe, como Talleres, vencedor ante Argentinos Juniors (2-0), alinearon mayoría de suplentes y preservaron a sus principales figuras.

El director técnico de Talleres, el portugués Pedro Caixinha, consideró que su equipo "deberá rozar lo perfecto".

"Tendrá que estar preparado para todo, ya sea en los 90 minutos o en la tanda de penales. Lo que no puede pasar otra vez es sufrir dos goles en saque de banda. Eso no vale en estas instancias, si sucede es porque no merecemos pasar esta fase", dijo.

Del otro lado, el entrenador uruguayo Alexander Medina destacó la composición de su equipo con "jugadores de experiencia y juventud, una buena mixtura para seguir creciendo".

"Vamos a responder en Córdoba, de visitante podemos hacer mejores partidos que de local. Ganamos [el primer duelo] y es lo que debíamos hacer. La Copa Libertadores no es fácil y ganar mucho menos", afirmó.

El partido se jugará el miércoles desde las 21H30 locales (00H30 GMT del jueves) y será arbitrado por el paraguayo Eber Aquino.

El ganador de esta llave cruzará en las semifinales con el vencedor del duelo entre los brasileños Corinthians y Flamengo, que tomó buena distancia al ganar 2-0 el duelo de ida como visitante.

Estas son las posibles alineaciones:

Talleres: Guido Herrera - Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Enzo Díaz - Diego Valoyes, Christian Oliva o Rodrigo Garro, Rodrigo Villagra y Matías Godoy - Alan Franco o Michael Santos y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos - Leonardo Jara, Matías De Los Santos, Valentín Gómez o Diego Godín y Francisco Ortega - Nicolás Garayalde y Máximo Perrone - Luca Orellano, Lucas Pratto y Lucas Janson - Walter Bou. DT: Alexander Medina.

