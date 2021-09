"Ted Lasso", el éxito de Apple TV+, se alzó este domingo en Los Ángeles con el Emmy a la mejor comedia televisiva.

La serie se impuso a "Cobra Kai" (Netflix), "Emily in Paris" (Netflix), "The Flight Attendant" (HBO Max) y "The Kominsky Method" (Netflix), entre otras, en la primera ceremonia presencial de los premios televisivos en dos años.

pr/ll