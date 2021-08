TEDH condena a Rusia por no investigar apropiadamente el asesinato de una militante proderechos humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó el martes a Rusia por la "ausencia de una investigación apropiada" en el asesinato de Natalia Estemirova, una activista que denunció los supuestos crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en Chechenia.

La joven, que a su vez colaboraba con el periódico Novaia Gazeta, fue secuestrada y su cuerpo se encontró el 15 de julio de 2009 con un disparo en la cabeza y otro en el pecho.

A fecha de hoy nadie ha sido juzgado por este asesinato. El principal sospechoso según las autoridades rusas, el activista checheno Alkhazur Bashaev, nunca pudo ser detenido.

El TEDH, al que recurrió la hermana de la víctima, considera que las autoridades rusas "iniciaron rápidamente la investigación y procedieron a realizar pesquisas en los días posteriores al crimen". "Se identificó a un sospechoso que fue inculpado", apunta también.

No obstante, los magistrados europeos afirman que "no se resolvieron ciertas contradicciones de los peritos", y afirman que "los investigadores no explicaron porqué no se encontró ningún rastro de ADN de la persona acusada del asesinato (o) de miembros de su grupo armado ilegal".

También destacan que el gobierno ruso "no entregó la mayoría de las piezas del proceso".

El TEDH condena a Rusia por "ausencia de investigación apropiada" y por violar su "obligación de entregar los elementos necesarios para el estudio del proceso". Y le obliga a pagar 20.000 euros (23.600 dólares) a la hermana de la víctima por "daño moral".

Al mismo tiempo, el Tribunal encuentra que las pruebas aportadas por la hermana de la víctima no permiten determinar la implicación del Estado ruso en el asesinato.

apz/bdx/mba/grp/pc