"Tenemos oportunidad de hacer un gran Mundial", dice presidente de la Federación Mexicana

Tras conocer que la selección de México competirá en el Grupo C de la Copa del Mundo Qatar con Argentina, Polonia y Arabia Saudita, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), dijo que el conjunto azteca puede hacer "un gran Mundial".

"Conocemos a Argentina, hemos jugado ya contra ellos en este ciclo mundialista, contra Polonia no hemos jugado, pero sí tuvimos una gira por Europa y yo creo que el 'Tata' (el DT, Gerardo Martino) sacó conclusiones muy interesantes, tenemos oportunidad de hacer un gran Mundial", dijo De Luisa al término del sorteo en Doha.

Yon de Luisa consideró que el Grupo C "es un grupo difícil, yo creo que no hay un grupo fácil; enfrentar a Polonia, enfrentar a Argentina son retos grandes, y enfrentar a Arabia Saudita tiene su grado de incógnita, lo cual lo hace también un partido complicado".

Por su lado, Gerardo Torrado, director deportivo de las selecciones nacionales de la FMF, comentó también sobre los tres rivales que México tendrá en la fase de grupos.

"Me gusta el grupo, me gusta poder enfrentarnos a Argentina, que ya nos hemos encontrado con ellos en Mundiales anteriores. Es cierto que a Arabia no lo tenemos muy analizada, ya lo analizaremos a fondo para entender su juego y Polonia, un rival europeo que tiene a Robert Lewandowski", apuntó Torrado.

Gerardo Torrado jugó con México los Mundiales Corea-Japón 2002, Alemania-2006 y Sudáfrica-2010; en estos dos últimos torneos sufrió la eliminación ante Argentina en octavos de final.

El argentino Gerardo el 'Tata' Martino, director técnico de la selecciónn mexicana, no viajó a Catar para presenciar el sorteo, debido a que el jueves fue sometido en la Ciudad de México a una cirugía en un ojo tras presentar problemas de desprendimiento de retina.

