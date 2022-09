"Tengo hambre de más", asegura Alcaraz tras histórico triunfo en US Open

El joven tenista español Carlos Alcaraz, flamante campeón del Abierto de Estados Unidos y número uno más joven del tenis masculino, avanzó que trabajará más duro para acercarse al 'Big 3 (Nadal, Djokovic, Federer) y aseguró que este temprano éxito no cambiará su forma de ser.

Pregunta: ¿Cómo se siente ser campeón del US Open y número uno del mundo?

Respuesta: "Es algo increíble. Nunca pensé que iba a lograr algo así a los 19 años. Todo ha llegado tan rápido. Es algo que sueño desde que era un niño, desde que empecé a jugar al tenis".

P: ¿Esto le produce hambre de más o ahora está demasiado cansado para pensarlo?

R: "Ahora estoy disfrutando del momento, de tener el trofeo en mis manos. Pero, por supuesto, tengo hambre de más. Quiero estar en la cima durante muchas, muchas semanas. Espero que muchos años. Voy a volver a trabajar duro después de estas dos semanas increíbles".

P: ¿Cree que estos éxitos tan pronto le pueden cambiar?

R: "No, seguiré siendo tal como soy. Ahora vendrán muchas cosas que no me hubiera imaginado que llegaran con 19 años pero no me será muy complicado mantenerme en el suelo. Seguiré siendo el mismo chico de siempre con mi familia y amigos. Seguiré saliendo a la calle por mi pueblo (El Palmar, Murcia) y saludando a la gente".

"Tengo claro que quiero seguir trabajando, quiero seguir consiguiendo títulos, estando en lo más arriba del tenis durante mucho tiempo como hizo el 'Big 3' y para eso no hay que parar, hay que seguir y seguir".

P: Usted ya tiene algo que ellos no, ser el número uno más joven.

R: "Es increíble tener ese hueco en la historia, que lleve mi nombre, pero yo creo que más difícil aun es lo que hizo el 'Big 3', mantenerse durante 20 años.

No quiero compararme con el 'Big 3' porque es imposible, pero los admiro y es lo que cualquiera quiere conseguir, parecerse aunque sea una pequeña parte a ellos".

P: ¿Qué cree que le falta por mejorar?

R: "Tengo mucho margen de mejora, el Grand Slam y número uno han llegado muy pronto pero no hay que estancarse. El 'Big 3' también fue evolucionando y mejorando. Me falta mucho en mentalidad, tenis, físico, mucho por mejorar en todo (...) Ahora es cuando más ganas y trabajo hay que poner para mantenerse ahí".

