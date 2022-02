Tenista china Peng Shuai se reúne con presidente del COI (entrevista con L'Equipe)

La tenista china Peng Shuai se reunió con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, el sábado en el marco de los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín-2022, dijo la deportista en una entrevista con el diario deportivo L'Equipe publicada el lunes.

En una "cena" que sostuvieron "sábado, hemos podido discutir e intercambiar en forma agradable", contó la tenista, quien mencionó también su retiro deportivo.

"Me preguntó si yo pensaba volver a la competencia, cuáles eran mis proyectos, lo que yo anticipo, etc", explicó Peng en la entrevista con dos periodistas de L'Equipe en un hotel dentro de la burbuja olímpica de Pekín.

Ella aprovechó para decir que "nunca desapareció", luego de que pasó semanas sin aparecer en público tras denunciar en noviembre pasado en una red social que tuvo una relación sexual forzada durante años con un dirigente chino.

"Simplemente, mucha gente como mis amigos y gente del COI me enviaron mensajes y me era imposible responder tantos mensajes. Pero con mis amigos cercanos sigo en contacto estrecho, he discutido con ellos, respondido a sus mensajes, he discutido también con la WTA", agregó.

La Asociación de Tenis Femenino (WTA) ha mantenido una posición firma de exigir explicaciones a China sobre la situación de Peng tras su denuncia.

La denuncia de Peng fue borrada de la red social china Weibo, y la tenista desapareció del ojo público durante semanas, despertando temores sobre su situación, hasta que apareció en una conversación por videoconferencia con Thomas Bach el 21 de noviembre.

La jugadora apareció posteriormente en videos en los que asistía a eventos deportivos, aunque no disipó los temores sobre su plena libertad de movimiento.

