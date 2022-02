Tensiones en torno al hijab en India, escuelas secundarios bajo vigilancia policial

Las autoridades del estado indio de Karnataka, donde las reuniones públicas estan prohibidas, reforzaron el miércoles la seguridad para la reapertura de las escuelas secundarias, después de varias semanas de manifestaciones sobre la cuestión del uso del hijab en clase.

Los colegios secundarios reabrieron en este estado del sur de India el martes y miércoles, bajo la vigilancia de policías armados con porras.

Las autoridades instauraron la ley que prohíbe las reuniones de más de cuatro personas (artículo 144) en varios distritos y no se informó de perturbaciones.

Desde finales del año pasado, la cuestión del hijab ha estado presente en Karnataka, donde algunas escuelas habían prohibido a las estudiantes musulmanas llevar el velo islámico en clase.

Para tratar de aliviar las tensiones, el gobierno estatal cerró temporalmente todos los establecimientos escolares la semana pasada.

Esta medida se adoptó cuando el tribunal superior de Karnataka impuso la prohibición temporal de llevar símbolos religiosos en la escuela, mientras se examina la cuestión del hijab.

"Desde la infancia hemos crecido con el hijab, no podemos abandonarlo. No pasaré el examen, me iré a casa", afirmó una joven en la plataforma de noticias local News Minute.

"Los estudiantes hindúes visten el color naranja y los cristianos llevan un rosario. ¿Qué hay de malo en que nuestras hijas lleven el hijab?", comentó un padre de familia en el canal NDTV.

Otro padre, Nasir Sharif, de 43 años, contó a la AFP que su hija de 15 años había sido conminada a retirar su hijab en la puerta de su escuela el miércoles, en el distrito de Chikmagalur. Finalmente logró convencer a las autoridades escolares que la dejen ir hasta su clase cubierta, antes de retirar su hijab y poder entrar.

