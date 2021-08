Terry McDermott, exfutbolista del Liverpool, anuncia que sufre demencia

El excentrocampista del Liverpool y de la selección inglesa Terry McDermott, ganador de tres Copas de Europa (1977, 1978, 1981), anunció el sábado que padecía demencia.

El exfutbolista de 69 años comunicó en la página de internet del Liverpool que atravesaba los primeros estados de la enfermedad, según las pruebas realizadas en el hospital.

"Tengo que llevarlo y lo haré. Me he criado así. Nada me ha venido fácilmente", explicó McDermott en la web de los 'Reds'.

"No tengo miedo de asumirlo y además, como se ha visto, hay otros muchos jugadores en un estado mucho peor que el mío", apuntó.

Este anuncio se añade al que hizo el exdelantero escocés Denis Law, destacado futbolista del Manchester United en los años 1960 con 237 goles en 404 partidos y que dijo el jueves que tenía Alzheimer y demencia.

"Lo peor fue, hasta que me diagnosticaron la enfermedad, no saber lo que tenía", desveló McDermott. "El número de exjugadores con demencia o Alzheimer es estremecedor", añadió.

Con 81 tantos en 329 encuentros con el Liverpool entre 1974 y 1982, McDermott es una leyenda del club con quien también ganó una Copa de la UEFA (1976) y cinco ligas de Inglaterra (1976, 1977, 1979, 1980 y 1982).

El exfutbolista también vistió 25 veces la camiseta de la selección inglesa.

