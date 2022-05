The New York Times en aprietos por la palabra "feto", la solución de su juego Wordle

El periódico The New York Times, propietario del popular juego de palabras Wordle, modificó a las prisas la solución del lunes, porque se trataba de la palabra "feto", un término no muy apropiado dada la amenaza que pesa sobre el derecho al aborto en Estados Unidos a evaluación de la máxima corte.

El lunes, entre los millones de jugadores diarios de Wordle, "algunos podrían ver una solución obsoleta que parece estrechamente relacionada con un importante hecho de la actualidad reciente. Es completamente involuntario y es una coincidencia", escribió la directora editorial de la sección juegos del prestigioso diario, Everdeen Mason.

Sin citar la palabra "feto" - fetus en inglés - Mason precisa que las cinco letras fueron generadas y grabadas "el año pasado" antes de que se filtrara la semana pasada un borrador de solución de la Corte Suprema, que si es adoptado tal cual redactado, hará retroceder a Estados Unidos 50 años atrás y dejaría en manos de cada estado la legislación sobre el aborto en su territorio.

"En la sección juegos del New York Times, nos tomamos en serio nuestra función de espacio de diversión y evasión, y queremos que Wordle permanezca alejado de las noticias de actualidad", agrega Everdeen Mason.

Sin embargo, "Cuando descubrimos la semana pasada" que "esta palabra en particular (no la menciona) era la solución del día, era demasiado tarde para modificarlo".

"Queremos precisar que es algo muy poco habitual", insistió el diario, que a mediados de febrero anunció haber limpiado Wordle de palabras "hirientes o groseras".

El The New York Times, que cuenta con una de las mayores redacciones del mundo, busca desde hace años diversificarse para ganar abonados y en enero compró este juego convertido en un éxito rotundo por varios millones de dólares.

En las redes sociales, algunos internautas compartían las dos soluciones del día, "feto" y otra palabra mucho más anodina y algunos se mostraban incluso avergonzados de las precauciones extremas adoptadas por el diario, de tendencia de centro-izquierda.

El comité editorial del The New York Times, que reúne a periodistas de su sección de opinión, se posicionó la semana pasada a favor del aborto en un editorial titulado "Estados Unidos no está listo para el fin de Roe versus Wade", el nombre del histórico fallo que lo autoriza desde 1973.

