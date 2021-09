"The Queen's Gambit", la súper popular producción de Netflix sobre una joven prodigio del ajedrez, conquistó este domingo en Los Ángeles el Emmy a la mejor miniserie, el último premio de la noche.

Protagonizada por Anya Taylor-Joy, la exitosa miniserie que disparó una fiebre global del juego, derrotó a "I May Destroy You", "WandaVision", "Mare of Easttown" y "The Underground Railroad".

pr/ll