The Strongest sigue liderando el torneo boliviano pese a perder con Oriente

The Strongest sigue al frente del torneo boliviano de fútbol de 2021 pese a perder en la decimoséptima fecha con Oriente Petrolero por 2-0 y redujo a un solo punto su ventaja sobre el segundo, Always Ready.

Los atigrados fueron derrotados por Oriente, mientras que Always Ready goleó 4-0 a San José. The Strongest suma 37 puntos y Always Ready tiene 36.

El popular Bolívar subió al quinto lugar (30 puntos) tras apabullar por 6-0 a Guabirá en una presentación donde, después de mucho tiempo, ofreció un atildado juego que dejó satisfecha a su parcialidad.

El fútbol boliviano ingresará en un receso de dos semanas para permitir la preparación de su seleccionado que enfrentará a Colombia, Uruguay y Argentina por las próximas tres fechas del clasificatorio sudamericano para el Mundial de Catar-2022.

-Sábado:

San José-Always Ready 0-4

Oriente Petrolero-The Strongest 2-0

Independiente-Blooming 3-0

-Domingo:

Nacional Potosí-Wilstermann 0-1

Bolívar-Guabirá 6-0

Tomayapo-Roya Pari 1-4

Clasificación:

- Pts J G E P Gf Gc

1. The Strongest 37 17 12 1 4 42 19

2. Always Ready 36 17 11 3 3 37 18

3. Independiente 35 17 11 2 4 30 21

4. Royal Pari 32 17 10 2 5 35 22

5. Bolívar 30 17 8 6 3 32 15

6. Oriente Petrolero 29 17 8 5 4 26 14

7. Palmaflor 29 16 9 2 5 30 22

8. Wilstermann 27 17 9 0 8 38 34

9. Nacional Potosí 24 17 6 6 5 24 26

10. Guabirá 24 17 7 3 7 23 25

11. Real Santa Cruz 19 16 5 4 7 24 23

12. Aurora 19 16 5 4 6 16 22

13. Tomayapo 17 17 5 2 10 15 27

14. Blooming 14 17 4 2 11 18 31

15. Real Potosí 8 16 2 2 12 15 34

16. San José (*) -12 17 0 0 17 3 55

(*) Sancionado por la Federación Boliviana de Fútbol con la quita de 12 puntos

gbh/ma