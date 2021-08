Thompson-Herah gana los 100 m en reunión de París con 10.72

La campeona olímpica jamaicana Elaine Thompson-Herah dominó este sábado con autoridad en los 100 metros de la reunión de atletismo de París, de la Liga de Diamante, con un tiempo de 10 segundos y 72 centésimas.

Superó así en la carrera a su compatriota Shericka Jackson (10.97), medalla de bronce en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio.

Thompson-Herah (29 años), que deslumbró en Tokio-2020 con tres oros (100, 200 y 4x100 metros), amenaza en los últimos tiempos, sin complejos, el viejo récord del mundo de la estadounidense Florence Griffith-Joyner (10.49 en 1988), manchado por sospechas de dopaje.

El jueves, Thompson-Herah había sido derrotada por su compatriota Shelly-Ann Fraser-Pryce en Lausana, pese a un crono excelente (10.60 contra 10.64). Cinco días antes de la carrera suiza, Thompson-Herah había logrado en Eugene (Estados Unidos) un tiempo de 10.54, el segundo mejor de la historia.

Fraser-Pryce, subcampeona olímpica de la línea recta, no participó en la reunión de París.

"Estoy muy feliz por haber cruzado la meta en buen estado. Es de nuevo un crono alrededor de los 10.70, así que estoy muy satisfecha", declaró Elaine Thompson-Herah.

"El récord del mundo es un objetivo a corto plazo. Está bastante cerca pero si termino la temporada sin conseguirlo no es grave. Soy doble campeona olímpica (de 100 metros, en Rio-2016 y Tokio-2020), estoy contenta con mis actuaciones y nunca he ido tan rápido. Estoy muy satisfecha con lo que he conseguido en este 2021", aseveró.

