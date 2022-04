Tiger Woods logra un sólido arranque del Masters en su asombroso regreso al golf

Trece meses después de su brutal accidente automovilístico, Tiger Woods culminó el jueves su asombroso regreso al golf con una sólida primera ronda en el 86º Masters de Augusta que lo situaba entre los diez mejores.

El liderato lo ocupa el australiano Cameron Smith, con 68 golpes (-4), seguido de un grupo formado por el estadounidense Scottie Scheffler, número uno de la PGA, el chileno Joaquín Niemann y el inglés Danny Willett, todos con 69 (-3).

El legendario Woods, de 46 años, firmó una tarjeta de 71 golpes (1 bajo par) que lo dejaba en el grupo en décimo lugar y se retiró sonriente del Augusta National (estado de Georgia) en medio de una enorme ovación de sus aficionados.

"Me dije a mí mismo: 'Vamos, ya sabes dónde poner la pelota'", relató Woods a ESPN sobre el inicio de su recorrido.

"Me sentí bien", aseguró. "La idea era seguir empujando y seguir recuperando. Eso es lo que he hecho. Imaginaba que una vez que la adrenalina se activara y yo me activara y entrara en mi pequeño mundo, todo iba a ir bien".

Apenas en febrero, Woods veía poco probable estar de vuelta para el primer Grand Slam del año debido a la lenta rehabilitación de las múltiples fracturas sufridas en el accidente de febrero de 2021, que estuvieron cerca de causarle la amputación de la pierna derecha.

Comenzando antes que la mayoría de favoritos, Woods llegó a colocarse en el segundo puesto durante un recorrido en el que ofreció espectaculares golpes que enardecieron a los aficionados, firmando tres birdies y dos bogeys.

"Cometí dos errores estúpidos en el hoyo 8", dijo sobre uno de los bogeys. "Fue tras una ligera pérdida de concentración. Pero luché por volver al juego y aquí estoy exactamente donde quería estar".

Pocos esperaban que Woods regresara para el primer Grand Slam del año. Tras una decena de operaciones de espalda y rodilla, Woods estuvo a punto de perder la pierna derecha en la colisión que sufrió cerca de Los Ángeles a una velocidad de casi 140 km/h.

Tras subrayar durante la semana que su mayor reto eran los recorridos a pie por el campo (de 7.510 yardas - 6,8 kilómetros), Tiger minimizó después el impacto que tuvieron en su juego sus limitaciones de movilidad.

"Vine aquí para ver si podía jugar y pude hacerlo como quería. Me sentí bien. La idea es seguir empujando y poder recuperar bien cada noche, eso es lo más difícil", concluyó.

Con pantalón oscuro y camiseta fucsia, Woods comenzó su recorrido rodeado de una multitud de aficionados entusiasmados por ver de nuevo a su ídolo 508 después de su última competencia, el Masters de noviembre de 2020.

La primera gran ovación para Woods llegó con un golpe de 218 yardas (200 metros) que le dejaba a las puertas de su primer birdie en el desafiante quinto hoyo.

Por primera vez el 'tigre' se permitió una breve sonrisa que poco después se tornó en una mueca de decepción con el primero de varios errores poco comunes en el astro. Un asequible putt de 4,5 metros rodó dentro del hoyo y escapó otra vez al campo.

Pero el 'tigre' empezaba a entrar en calor y lanzó un fabuloso golpe de 180 yardas (165m) en el sexto hoyo para su primer birdie, que lo colocaba por debajo del par en el grupo en segundo lugar.

Woods tropezó con su primer bogey en el octavo hoyo y en el siguiente envió el golpe de salida hasta los árboles, pero acabó evitando el bogey para cerrar en par la primera parte del recorrido.

El Amen Corner, una zona clave del recorrido, lo superó con nota y en el 16º hoyo firmó su tercer birdie, celebrado con su primer puño al aire. Los dos últimos hoyos los zanjó en par para marcharse con un gesto de satisfacción tras más de cinco horas de batalla.

Con su espíritu competitivo siempre afilado, Woods ha recalcado que si participa en Augusta es porque cree que puede alcanzar su sexta chaqueta verde, con la que igualaría el récord de Jack Nicklaus.

El Masters es un escenario icónico de la legendaria carrera de Woods, donde 25 años atrás abrió una nueva era en el golf con el primero de sus 15 títulos de Grand Slam.

En 2019, tras 11 años sin alzar un trofeo grande, firmó una de las grandes resurrecciones deportivas al conquistar su quinto Masters.

Jugando en el grupo de Woods, el chileno Niemann firmó una excelente ronda de 69 golpes (-3) y se ganó también reacciones de asombro tras un fabuloso eagle de 105 yardas (96m) en el noveno hoyo.

"Fue muy divertido", dijo Niemann, quien no había nacido cuando Tiger ganó su primer Masters en 1997. Woods "se portó muy bien conmigo. El público también fue increíble".

Mientras el grupo de Woods acaparaba la atención, el español Jon Rahm y el resto de favoritos al título también arrancaron sus primeros recorridos.

Rahm, que persigue su segundo trofeo de Grand Slam, protagonizaba un flojo arranque de jornada con un balance de +1 en los primeros 12 hoyos, en los que sumaba un birdie y dos bogeys.

El español es uno de los cinco golfistas que podrían arrebatarle el número uno mundial a Scheffler, que lleva apenas dos semanas en el trono.

