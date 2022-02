Tigres salvajes amenazados por criaderos sudafricanos con fines comerciales

La cría de tigres en Sudáfrica para ser vendidos al extranjero, basada en el modelo de la cría legal de leones, amenaza la especie ya en declive, advirtió una asociación de protección de los animales en un informe publicado el martes.

Quedan unos 4.000 tigres salvajes en el mundo. Por otra parte, según un informe de la oenegé Four Paws, 359 tigres de cría fueron exportados por Sudáfrica entre 2011 y 2020. Unos 255 fueron vendidos a zoológicos.

Los tigres no son originarios de Sudáfrica y no existen cifras sobre su población en el país. La especie tampoco se menciona explícitamente en los textos de ley sobre la protección animal, dejando "lagunas que permiten al comercio atacar la especie", lamenta Kieran Harkin, experto de la ONG.

"El mercado asiático ya está presente, la demanda existe. Es totalmente lógico para los criaderos lanzarse al comercio del tigre, aún más lucrativo que el de los leones", explica.

Four Paws pide a Sudáfrica que ponga fin a la cría comercial de grandes felinos, cuya población está disminuyendo en parte debido al comercio con los países asiáticos.

"Pedimos a Sudáfrica que deje de apoyar este mercado y que defienda la vida silvestre sin perpetuar el comercio de especies en declive", declaró Harkin.

Según él, el país está violando las leyes internacionales que estipulan que los tigres no deben ser criados con fines comerciales.

Algunas granjas comercializan los huesos, especialmente utilizados en la medicina tradicional asiática.

Según la directora de la ONG en Sudáfrica, Fiona Miles, las leyes nacionales y los acuerdos internacionales deben ser "revisados porque no funcionan". Si las especies amenazadas no están protegidas, "los grandes felinos corren el riesgo de no existir más que en jaulas", advirtió en un comunicado.

