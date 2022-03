Tom Brady anuncia su regreso a la NFL a los 44 años

Apenas seis semanas después de retirarse del football americano, el legendario Tom Brady revirtió su decisión y anunció este domingo que regresará a la NFL con los Tampa Bay Buccaneers a sus 44 años.

"Estos dos últimos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ese momento llegará. Pero no es ahora", dijo el considerado mejor jugador de la historia de la NFL.

"Quiero a mis compañeros de equipo y a mi familia, que me apoya. Ellos hacen que todo sea posible. Volveré para mi 23ª temporada en Tampa. Asuntos pendientes", avanzó.

Brady acompañó el mensaje de una fotografía en la que aparece con sus compañeros de Tampa en el campo y otra de su esposa, la modelo brasileña Gisele Bündchen, y sus hijos.

El 1 de febrero, y tras semanas de especulaciones sobre su futuro, Brady dio a conocer su decisión de bajar el telón a una incomparable carrera de 22 temporadas y un récord de siete títulos de Super Bowl.

"He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", afirmó entonces.

Hasta ese momento, el 'quarterback' nunca había descartado llegar a los 45 años en activo.

Los Buccaneers y la propia NFL festejaron rápidamente el regreso de la estrella en sus redes sociales.

"¡Está de vuelta!", clamaron en sendos mensajes que evocaban el de Michael Jordan cuando anunció su regreso a la NBA en 1995.

"Como dijo Tom, su lugar ahora mismo está en el campo de football. Todavía está jugando a un nivel de campeón y fue tan productivo como cualquiera en la liga la temporada pasada", dijo el veterano Bruce Arians, técnico de Tampa Bay, en un comunicado.

"Estamos eufóricos de que haya decidido seguir jugando y trabajando para ganar otro campeonato", recalcó.

El sábado, Brady se encontraba en Inglaterra con sus hijos presenciando la victoria del Manchester United 3-2 ante el Tottenham en las gradas de Old Trafford.

Posteriormente el californiano colgó en Instagram un pequeño vídeo en el que se le veía saludar al astro portugués Cristiano Ronaldo, autor de un triplete para el United con el que se convirtió en el máximo goleador de la historia en partidos oficiales.

El último partido de Brady había sido la derrota de los Buccaneers el 23 de enero en la ronda divisional ante Los Angeles Rams, después campeones.

Ese día, Brady estuvo a punto de culminar una más de sus milagrosas remontadas, después de que su equipo llegara a ir por debajo en el marcador 27-3 a siete minutos del final del tercer cuarto.

Brady comandó a Tampa hasta poner el empate a 27 a 42 segundos del final, pero los Rams anotaron un gol de campo sobre la bocina que les dio la clasificación.

El 'quarterback' aterrizó en Tampa Bay en 2020 después de liderar la dinastía de los New England Patriots, donde coleccionó seis títulos de NFL.

Contradiciendo a quienes le auguraban un retiro dorado en Florida, Brady sorprendió al mundo de la NFL al liderar a los Bucs hasta el segundo triunfo de Super Bowl de su historia.

El séptimo campeonato de su carrera, logrado a los 43 años, lo catapultó al panteón de los más grandes del deporte estadounidense, junto a mitos como Jordan, Babe Ruth o Tiger Woods.

El 'quarterback' tenía todavía un año más de contrato con los Buccaneers y su decisión llega a tiempo para que la franquicia lo rodee de las piezas necesarias en el actual mercado de fichajes.

"Bruce (Arians) y yo hemos tenido muchas conversaciones con Tom recientemente que nos llevaron a creer que había una posibilidad realista de que quisiera volver", dijo el mánager general de la franquicia, Jason Licht.

"Dijimos que dejaríamos todas las opciones abiertas para él si reconsideraba su retirada y nos hemos estado preparando para el anuncio de hoy", afirmó. "Avanzaremos en nuestros planes para reforzar la plantilla".

El mercado de la NFL se encuentra en ebullición después de que esta semana se concretara el traspaso del 'quarterback' Russell Wilson de los Seahawks a los Broncos y el de Carson Wentz de los Colts a los Commanders, además de la continuidad en Green Bay de Aaron Rodgers, el vigente MVP.

