Tribunal polaco condena a activista por proporcionar pastillas abortivas

Un tribunal de Varsovia condenó el martes a una activista polaca a trabajos de interés general por ayudar a una mujer a abortar, informó la organización Abortion Dream Team, un caso inédito en Polonia.

Justyna Wydrzynska, que proporcionó pastillas abortivas a una mujer embarazada de 12 semanas, fue reconocida "culpable de haber prestado asistencia" al aborto, escribió en Twitter la organización, de la que es cofundadora.

El tribunal la condena a "ocho meses de trabajos de interés general durante 30 horas al mes", añadió.

"No me siento culpable, no acepto esta sentencia, declaró Wydrzynska a la salida del tribunal. La mujer precisó que seguirá ayudando a las mujeres y que apelará la decisión judicial.

El contenido del juicio no fue hecho público.

"La condena de hoy constituye un nuevo abismo en la represión de derechos reproductivos en Polonia: un retroceso por el que las mujeres y las jóvenes --y quienes defienden sus derechos-- pagan un precio alto, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en un comunicado.

"Este caso crea un antecedente peligroso en Polonia, donde el aborto está casi prohibido por completo, y ofrece una idea aterradora de las consecuencias de leyes tan restrictivas", añadió.

La activista se exponía a hasta tres años de cárcel por haber ofrecido su asistencia en un aborto y "haber puesto medicamentos en el mercado sin autorización", según la legislación polaca, una de las más restrictivas de Europa.

Los hechos se remontan en 2020. En un primer momento, la mujer embaraza quiso acudir a una clínica abortiva en Alemania, pero su marido le impidió viajar.

Cuando la mujer estaba esperando el paquete con las pastillas abortivas, el esposo llamó a la policía, que se incautó del medicamento y abrió una investigación.

La mujer perdió al feto a posteriori.

Desde enero de 2021, Polonia solo permite abortar en caso de agresión sexual o si la vida o salud de la mujer se encuentra en peligro.

mmp-bo/sw/sag/mb